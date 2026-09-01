國中小免費午餐 家長盼兼顧品質 別養刁孩子嘴

台中市開學首日正式提供公私立國中小免費午餐，首周更祭出「幸福加菜」，五天中有三天提供雙主菜、兩天升級蛋料理。學童吃得開心，首日整體廚餘量未明顯增加；不過，部分中小型學校因廚工人手不足，加菜需臨時抽調人力備料，也有教師擔心加菜恐讓「孩子嘴被養刁」，後續廚餘量仍待觀察。

這波加菜政策在第一線基層引發熱烈討論。有國小校長表示，開學為孩子加菜確實能打響免費午餐政策的第一砲，過去這類菜色多半只在期末出現；然而，對規模較小的學校而言，人力調配是一大考驗。

小學校平時僅一位廚媽處理「三菜一湯」，突然升級為「四菜一湯」，連學校工友與護理師都得進廚房幫忙備料打菜。校長直言，若僅支援開學首周還能咬牙撐過，長期下來將嚴重考驗學校的人力與應變能力。

教職員觀察發現，菜單出現大雞腿時學童反應熱烈，廚餘量未見暴增，但隨後登場的溏心蛋與雞翅等菜色仍需持續觀察。

有教師憂心，學童若習慣高規格菜色，日後恢復日常餐點，廚餘量恐怕會大幅增加。

此外，周五傳統「蔬食日」的剩菜廚餘本就較多，雖然學校極力宣導惜食，但本周加菜效應可能使情況加劇；部分學校已提早聯繫清潔隊幫忙清運，避免周末例休期間廚餘堆積造成環境汙染。

台中市教育局表示，開學首周推動雙主菜為免費午餐上路的加碼措施，盼讓孩子感受餐點升級的幸福感。

教育局說，雙主菜均依菜單搭配與適當分量設計，未來將持續推動廚餘減量計畫，鼓勵各校從菜色設計、供餐分量及飲食教育等面向減少剩食，兼顧惜食與營養。