彰化永靖鄉幸福提前到來 免費「幸福小巴」今年底前半日服務

彰化縣永靖鄉的幸福提前來臨，鄉公所今下午在辦公大樓遮雨亭舉行「幸福小巴」通車典禮，明上午9點起受理看病和專案的交通接送的預約，免費搭乘。

今通車的是永靖鄉第二輛幸福巴士。第一輛2024年由交通部補助，由東向西固定行駛永靖火車站和竹仔腳，今年獲「永靖女兒」高孟娟捐贈價值逾百萬元的8人座小型巴士，鄉公所經盤點路線，決定作為預約接交鄉民就醫或另有要事的交通工具，因「幸福來臨太快」超乎鄉公所預期，沒足夠經費全天服務，到今年底前只能提供上半天的服務，例假日休息。

今年7月高孟娟到鄉公所捐款和捐贈八人座小巴，經魏碩衛等人勸說才摘下口罩受訪。今天她缺席，由鄉長魏碩衛等人主持啟用發車儀式。魏碩衛說，永靖鄉真的很幸福，一年多前應靈公廟管理人也是這座廟廣場地主王錫堅，連同應靈公廟管委會一致同意捐贈市價4千多萬元廣場土地，給鄉公所興建永靖鄉衛生所暨長照衛福大樓，而外出工作到結婚定居台中市的81歲「永靖女兒」高孟娟始終心繫鄉里，今年再捐30萬元並追加一輛小巴。

永靖鄉公所把新巴士命名「幸福小巴」，明起受理預約免費搭車，路線為員林基督教醫院、員生醫院、衛福部彰化醫院，原則上一周前預約到宅接送，如有特殊需要也可預約，撥打預約電話時段為周一至周五的上午9點到11點、下午2點到4點，專線號碼（04）8221191轉226。