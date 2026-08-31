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彰化縣媽祖祈福文化節招募志工？文化局急澄清是「詐騙廣告」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣文化局今嚴正澄清彰化縣媽祖祈福文化節沒招募志工。圖／文化局提供
彰化縣文化局今嚴正澄清彰化縣媽祖祈福文化節沒招募志工。圖／文化局提供

彰化縣媽祖祈福文化節被詐騙集團用來招募志工文化局今發布緊急聲明，目前沒辦理彰化縣媽祖祈福文化節的任何志工招募活動，也沒發布網路相關招募訊息，民眾應提高警覺避免上當，若有疑問直接撥打話詢問文化局。

文化局今表示，近期發現不明來源網頁和社群帳號，以「彰化縣媽祖祈福文化節」名義發布招募志工的資訊，事實上相關活動沒開始，更沒招募志工，民眾若看到這類廣告、網頁或社群貼文，應先查證，請勿先點擊不明連結、留下姓名、電話、身分證字號、銀行帳戶、信用卡等個人或金融資訊，以免個資遭不當利用或蒙受財物損失。

文化局強指出，「彰化縣媽祖祈福文化節」相關活動資訊，以彰化縣文化局及「彰化縣媽祖祈福文化節」官方網站公告內容為準，民眾可先到官方網站查證，如對網路流傳資訊有所疑慮，可透過相關平台檢舉功能協助通報，請民眾務必「不點擊可疑連結、不輕易提供個資、不相信來源不明的招募訊息」，共同防範網路詐騙。

這不是利用招募進行詐騙的第一次，彰化縣野鳥學會曾遭一頁式廣告招募「溪州公園賞鳥趣」工作人員、台大農業研究所遭一頁式廣告公告種植實驗酪梨收成；被冒用的社團及機構都在官網澄清，也提醒民眾不要點繫連結、填寫個資。

文化局 志工 媽祖

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