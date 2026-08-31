彰化縣媽祖祈福文化節招募志工？文化局急澄清是「詐騙廣告」

彰化縣媽祖祈福文化節被詐騙集團用來招募志工，文化局今發布緊急聲明，目前沒辦理彰化縣媽祖祈福文化節的任何志工招募活動，也沒發布網路相關招募訊息，民眾應提高警覺避免上當，若有疑問直接撥打話詢問文化局。

文化局今表示，近期發現不明來源網頁和社群帳號，以「彰化縣媽祖祈福文化節」名義發布招募志工的資訊，事實上相關活動沒開始，更沒招募志工，民眾若看到這類廣告、網頁或社群貼文，應先查證，請勿先點擊不明連結、留下姓名、電話、身分證字號、銀行帳戶、信用卡等個人或金融資訊，以免個資遭不當利用或蒙受財物損失。

文化局強指出，「彰化縣媽祖祈福文化節」相關活動資訊，以彰化縣文化局及「彰化縣媽祖祈福文化節」官方網站公告內容為準，民眾可先到官方網站查證，如對網路流傳資訊有所疑慮，可透過相關平台檢舉功能協助通報，請民眾務必「不點擊可疑連結、不輕易提供個資、不相信來源不明的招募訊息」，共同防範網路詐騙。

這不是利用招募進行詐騙的第一次，彰化縣野鳥學會曾遭一頁式廣告招募「溪州公園賞鳥趣」工作人員、台大農業研究所遭一頁式廣告公告種植實驗酪梨收成；被冒用的社團及機構都在官網澄清，也提醒民眾不要點繫連結、填寫個資。