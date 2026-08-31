假冒媽祖祈福文化節招志工 彰縣文化局：勿信假訊息

彰化縣文化局今天澄清，網路上有假帳號及不明網頁假借彰化縣媽祖祈福文化節名義，發布招募志工等相關訊息，均為假訊息；民眾如對網路流傳資訊有所疑慮，可先至官方網站查證。

根據彰化縣政府網站資料，今年彰化媽祖祈福文化節將於10月9日至11日在芳苑普天宮登場，縣內13間媽祖廟的神尊將齊聚普天宮，供信眾參拜，活動另規劃廟埕市集、民俗博餅與集章活動。

彰化縣文化局今天表示，最近接獲通報，網路上出現假帳號及不明網頁，假借彰化縣媽祖祈福文化節名義，發布招募志工等相關訊息。

文化局澄清，媽祖祈福文化節沒有任何志工招募活動，招募訊息不是由文化局發布，民眾應提高警覺，若看到來源不明的招募廣告，切勿任意點擊不明連結，也不要提供姓名、電話、身分證字號等個人或金融資訊，以免個資遭不當利用或蒙受財物損失。

文化局表示，媽祖祈福文化節相關活動資訊，以彰化縣文化局及彰化縣媽祖祈福文化節官方網站公告內容為準，民眾如對網路流傳資訊有所疑慮，可先至官方網站查證，亦可透過相關平台檢舉功能協助通報，共同防範網路詐騙。