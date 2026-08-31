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彰化大佛「皮膚不潔」原因找到了 縣府：沒掉漆、清水就能洗掉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，在臉書社群「彰化人大小事」貼文詢問「彰化的表徵，這樣的大佛好看嗎？」圖／翻攝彰化人大小事
有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，在臉書社群「彰化人大小事」貼文詢問「彰化的表徵，這樣的大佛好看嗎？」圖／翻攝彰化人大小事

有網友近日到彰化八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，在臉書社群「彰化人大小事」貼文詢問「彰化的表徵，這樣的大佛好看嗎？」也引起網友討論；對此彰化縣府指出，今天到場勘查，初步判斷及簡易擦拭後，並無油漆脫落現象。

關於歷史建築八卦山大佛斑駁、褪色疑義彰化縣府表示，文化局上午邀集營造廠商、油漆廠商、文化資產審議委員、管理單位等人至現場辦理勘查作業，經初步判斷及簡易擦拭後，並無油漆脫落現象，且該外觀髒污經專業廠商以清水反覆擦拭既可清除改善。

縣府指出，研判主要原因為空氣髒汙、雨水沉積及風雨天候累積造成，後續建議管理單位定期以高空吊車人力清潔，以清水或中性清潔劑擦拭，也可搭配水刀沖刷反覆清理。

八卦山大佛修復工程於2023年完成，後續營運管理由八卦山大佛風景協會協助維護。不過修復至今才3年多，近日有民眾注意到大佛表面出現髒污、色澤不均等狀況。網友認為，大佛是彰化最具代表性的地標之一，更是外界認識彰化的重要門面，也盼相關單位持續做好維護，別讓這座城市地標蒙塵。

有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，彰化縣府今天請專家勘查，初步判斷及簡易擦拭後，並無油漆脫落現象。圖／彰化縣府提供
有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，彰化縣府今天請專家勘查，初步判斷及簡易擦拭後，並無油漆脫落現象。圖／彰化縣府提供

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