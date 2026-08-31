北屯交通建設變飆車天堂 賴順仁轟科技執法「杯水車薪」

台中市北屯區人口即將突破32萬，十四期重劃區、機捷特區及台74線形成完善交通路網，卻也讓部分道路深夜成為改裝車、重機「炸街」熱點。市議員賴順仁今質詢痛批，沿線居民長期飽受引擎轟鳴、排氣管噪音干擾，現行聲音照相科技執法設備數量有限，難以有效遏止違規，要求環保局、警察局1個月內提出「擴大佈建與專案取締計畫」，還給北屯居民安靜夜晚。

環保局長與警察局長當場立下承諾，務必在一個月內提出針對北屯飆車熱點的「擴大布建與專案取締計畫」，展現執法決心，切實維護北屯區的夜間安寧與居住品質。

賴順仁表示，十四期重劃區及台74線周邊道路每到深夜，就不時傳出改裝車、重機高速行駛及排氣管「炸街」聲，居民即使不斷檢舉，仍難以改善。他指出，傳統警力臨檢往往陷入「警察來了車就跑、警察走了車又來」的困境，難以形成有效嚇阻。

為了解實際執法成效，賴順仁在議場調閱北屯區聲音照相科技執法設置數量及近1年取締、開罰數據，認為相較於北屯近32萬人口及廣大的重劃區範圍，現有科技執法量能明顯不足，直言不能只靠少數固定設備「交差了事」。

賴順仁指出，飆車族會透過群組交換資訊，掌握固定式聲音照相設備位置，進而規避取締，因此除增加固定式設備外，更應強化移動式科技執法。他要求市府針對台74線沿線，尤其松竹、太原交流道周邊，以及十四期重劃區主要幹道等熱點，加強固定與移動式聲音照相設備部署，並由環保局、警察局聯合執行夜間突擊取締，透過不定點、不定時執法打破違規者的規避模式。

賴順仁強調，交通建設原是提升生活品質，不能反而成為居民深夜的噩夢。他要求環保局、警察局1個月內提出北屯飆車熱點的「擴大佈建與專案取締計畫」，從科技執法、警力部署到跨局處合作全面強化，真正改善深夜噪音問題，維護居民居住安寧。