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文山焚化廠2030營運 地方憂垃圾量能不足：不能等掩埋場塞滿才想辦法

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
文山焚化廠2030才營運，市議員吳佩芸憂垃圾量能不足，要求環保局不能等掩埋場塞滿才想辦法。圖／吳佩芸提供
文山焚化廠2030才營運，市議員吳佩芸憂垃圾量能不足，要求環保局不能等掩埋場塞滿才想辦法。圖／吳佩芸提供

文山焚化廠汰舊換新工程目標2030年正式營運，台中市議員吳佩芸今質詢指出，文山焚化廠目前仍處施工前準備階段，面對焚化量能不足、掩埋場垃圾持續堆積及未來廚餘處理需求增加，市府不能只期待新焚化廠完工。環保局吳盛忠回應，市府預計今年第四季取得建照並申報開工，目標2030年正式營運。

無黨籍議員吳佩芸表示，從本次定期會專案報告來看，文山焚化廠目前仍停留在施工前準備階段，土壤污染調查、地質安全評估及水土保持計畫等前置作業尚未完成，後續還有拆除施工計畫、整體施工計畫及品質計畫待提送。

吳佩芸要求環保局說明，各項前置程序能否如期完成。她表示，工程環環相扣，只要前端任何一個環節延誤，都可能影響後續工期，市府應有具體進度控管與備援方案，確保2030年如期營運。

不過，吳佩芸更擔心的是，文山焚化廠還沒蓋好，台中的垃圾處理壓力已經持續升高。她指出，根據審計報告，非洲豬瘟疫情後，大量廚餘轉進台中3座焚化廠，2025年11月、12月廚餘日均進廠量分別達274.7公噸及265.7公噸，已超過台中全年垃圾處理日均缺口201.53公噸。

今年1月至2月，垃圾處理日均缺口更擴大至277公噸，較前一年同期增加約164%。加上行政院已公告2027年起全面禁止廚餘養豬，未來恐有更多廚餘需要處理。另一方面，大里垃圾掩埋場目前已堆置約47.6萬噸垃圾，太空包及文山掩埋場合計也有9308公噸，臺中正面臨焚化量能不足與掩埋場持續堆積的雙重壓力。

吳佩芸也向環保局確認，市府先前承諾停止將太空包運往文山掩埋場，目前是否仍維持停止狀態。

環保局長吳盛忠表示，目前主要影響工程的設備採購及建築工程，都已進行辦理；另目前確實未再將太空包運往文山掩埋場，而是在大里掩埋場就地打包封存。

副市長鄭照新回應，目前垃圾處理量能仍在控制範圍內，市府將在年底前確保目前工程進度。

吳佩芸要求，文山焚化廠汰舊換新工程應建立明確進度節點，針對2030年前垃圾及廚餘處理缺口，市府應盡速提出具體過渡方案。

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