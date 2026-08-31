培育新世代人才 亞大啟動AI教育改革

生成式ＡＩ正改寫大學教育，亞洲大學全面啟動ＡＩ教育改革，從制度、教師培力到各學院專業課程同步推進「Ｘ＋ＡＩ」，發布「ＡＩ教學與學習指引」，將ＡＩ從個別教師的教學工具，提升為全校課程、教學、學習與評量的系統性改革工程。

校長蔡進發說，亞大自二○一六年即投入大數據與ＡＩ發展，生成式ＡＩ崛起後，更加速推動「ＡＩ＋Ｘ、Ｘ＋ＡＩ」，將ＡＩ融入通識教育、各院系專業課程與實習場域。

校內教師共同討論「ＡＩ時代教師角色是什麼？教什麼？如何教？如何評量？」，並發布「ＡＩ教學與學習指引」；亞大與Google合作推動Gemini培訓與認證，鼓勵師生取得Coursera AI相關認證、Gemini Certified Educator，以及ＮＶＩＤＩＡ、ＡＷＳ等國際證照，讓ＡＩ素養與專業能力同步升級。

Google前台灣董事總經理簡立峰指出，ＡＩ已從回答問題的工具，進化為能理解需求、拆解任務、協助完成工作的「數位員工」，企業人才需求正快速改變。他說，「一問一答是抄襲，十問十答是學習，百問百答是創造」，提醒教育不能讓學生把思考外包給ＡＩ。

副校長柯慧貞說，當ＡＩ越來越能回答專業問題，大學更要重新彰顯教育不可取代的價值，教師也要從「知識傳授者」轉型為「學習引路人」。

蔡進發說，ＡＩ越強，大學越要教會學生思考；科技越進步，教育越要守住人的價值。亞大推動ＡＩ教育改革，要造就「會用ＡＩ、會思考，更有人文關懷」的新世代人才。