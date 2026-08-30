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雨下太多了？彰化八卦山大佛才修復3年多 民眾反映漆色斑駁

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，在臉書社群「彰化人大小事」貼文詢問「彰化的表徵，這樣的大佛好看嗎？」圖／翻攝彰化人大小事
有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，在臉書社群「彰化人大小事」貼文詢問「彰化的表徵，這樣的大佛好看嗎？」圖／翻攝彰化人大小事

有網友近日到彰化八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒污，在臉書社群「彰化人大小事」貼文詢問「彰化的表徵，這樣的大佛好看嗎？」也引起網友討論，認為大佛才修復不久，怎麼已出現明顯褪色、斑剝情況。

對此，彰化縣府文化局表示，八卦山大佛修復工程於2023年完成，後續營運管理由八卦山大佛風景協會協助維護。針對大佛本體出現些微髒汙，是否因近期天候、灰塵沾附或其他原因影響，文化局將協同施工廠商及管理單位現勘確認。

位於彰化市八卦山大佛風景區的八卦山大佛，於1961年完工，是一座高約22公尺的釋迦牟尼佛像，採鋼筋混凝土建造，內部中空共6層，第1層為佛殿，第2至5層設有陳列館，頂層則可遠眺彰化市，是彰化最知名的地標之一。

八卦山大佛於2002年10月獲彰化縣政府登錄為歷史建築。走過一甲子歲月後，大佛出現外部斑駁及內部滲漏等損壞，經文化部文化資產局補助辦理修復工程，工程歷經多次流標及決標後終止契約等波折，110年12月重新發包，並於2023年1月完工。

八卦山大佛重修後重新展現風華，如今才過3年多，卻有民眾發現大佛漆色多處褪色、表面也有不少髒污。網友指出，大佛可說是彰化最具代表性的地標，也被視為彰化門面，盼相關單位能好好維護。

有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒汙。圖／翻攝彰化人大小事
有網友近日到彰化市八卦山大佛風景區看夕陽，卻發現夕照下的大佛表面顯得有些斑駁、髒汙。圖／翻攝彰化人大小事

八卦山 八卦山大佛 彰化 修復

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