台電攜手中市圖推節電劇場 邀親子變身節能超人

台電公司今天攜手台中市立圖書館舉辦親子活動，邀請萬花筒劇團演出全新節電劇場，上百名親子出席一起變身節能小超人，盼能讓小朋友學習珍惜資源，從小培養節能觀念。

台電「我愛地球媽媽」16年來持續透過生動有趣的行動故事劇，讓孩童們在歡笑中學習節電知識，今天下午跨界聯手中市圖，在台中綠美圖舉辦「我愛地球媽媽」節電劇場公益演出，現場上百名大小朋友共襄盛舉，並由萬花筒劇團團長「米苔目哥哥」帶領孩童唱跳全新改編兒童劇主題曲。

台電表示，今年再次攜手國內知名萬花筒劇團演出全新「電力Power小隊－地球保衛戰」兒童劇，將風力發電、太陽光電等能源，擬人化為酷風、小太陽、水水與阿火等生動角色，以有趣劇情與熱情互動邀請小朋友一同揪出生活中的「吃電怪獸」，期望透過寓教於樂，讓節能概念更貼近孩童生活。

現場還舉辦曾獲美國3x3插畫獎、德國白烏鴉獎等國際獎項的繪本作家許智偉簽書會，並發放許智偉為「電力Power小隊－地球保衛戰」兒童劇全新繪製的繪本給在場孩童，讓每個孩子都能滿載而歸。

台電指出，「我愛地球媽媽」今年暑假更號召全台節能小超人，推出「節能跟我這樣做」創意照片募集活動，只要在「我愛地球媽媽」臉書粉絲專頁指定貼文留言，分享家中寶貝的省電妙招照片，就有機會將節能電扇、護眼檯燈、兒童滑步車及故事繪本等獎品帶回家，活動到9月4日為止，詳情可上「我愛地球媽媽」粉專查詢。