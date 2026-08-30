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影／暴雨狂炸彰化 員林市區淹成汪洋水深及腰

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
豪雨成災，機車倒在水中。記者黃仲裕／攝影
豪雨成災，機車倒在水中。記者黃仲裕／攝影

受強烈對流雲系發展旺盛影響，彰化員林市今天下午遭逢極端午後雷陣雨侵襲。短時間內劇烈的短延時強降雨傾盆而下，遠超排水系統承受極限，導致市區多處低窪地區頃刻間淹成汪洋，造成嚴重的交通癱瘓與民宅進水災情。

暴雨發生於午後時分，瞬間降下的驟雨讓排水溝渠無法及時宣洩。包含靜修路、新生路、莒光路以及員林火車站周邊等主要幹道均難逃水患，積水迅速蔓延至整個路面，最深處一度達到半顆車輪高，部分低窪巷弄甚至深達成人腰部。突如其來的大水讓行經車輛措手不及，不少機車在水中熄火，民眾被迫涉水推車；汽車行駛過程更是濺起洶湧水浪，險象環生。

沿街店家與在地居民面對滾滾黃水措手不及，紛紛手忙腳亂地搬出防水閘門與沙包擋水，但強勁水勢仍直灌騎樓與地下室，民眾只能拿著水桶與掃帚奮力清理積水。

災情發生後，警消單位與水利團隊第一時間派員前往現場，針對積水嚴重與深水區域拉起封鎖線並實施交通管制，防範民眾誤入危險路段。

警消單位接獲報案後迅速出動，針對積水嚴重路段拉起警戒線進行交通管制，並提醒民眾改道行駛。記者黃仲裕／攝影
警消單位接獲報案後迅速出動，針對積水嚴重路段拉起警戒線進行交通管制，並提醒民眾改道行駛。記者黃仲裕／攝影

下午一場強降雨，不少民眾忙著持掃帚清理灌積水。記者黃仲裕／攝影
下午一場強降雨，不少民眾忙著持掃帚清理灌積水。記者黃仲裕／攝影

<a href='/search/tagging/2/彰化縣' rel='彰化縣' data-rel='/2/249352' class='tag'><strong>彰化縣</strong></a>員林市今天下午遭遇午後雷暴雨襲擊，強烈對流雲系帶來的短延時強降雨迅速籠罩全區。短時間內劇烈雨勢宣洩不及，導致市區多處低窪路段傳出嚴重積淹水災情，部分主要幹道甚至一度淹成汪洋，交通陷入癱瘓。記者黃仲裕／攝影
彰化縣員林市今天下午遭遇午後雷暴雨襲擊，強烈對流雲系帶來的短延時強降雨迅速籠罩全區。短時間內劇烈雨勢宣洩不及，導致市區多處低窪路段傳出嚴重積淹水災情，部分主要幹道甚至一度淹成汪洋，交通陷入癱瘓。記者黃仲裕／攝影

面對突如其來的淹水，沿街商家與居民措手不及，紛紛緊急架設防水閘門並堆疊沙包，全力將水檔在門外。記者黃仲裕／攝影
面對突如其來的淹水，沿街商家與居民措手不及，紛紛緊急架設防水閘門並堆疊沙包，全力將水檔在門外。記者黃仲裕／攝影

暴雨 彰化 員林 排水溝 強降雨 彰化縣

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