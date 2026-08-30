彰化雨勢狂炸！伸港1小時84毫米 車輛拋錨、地下道緊急封閉

低壓帶影響及午後對流發展旺盛根據水利署即時雨量統計，根據水利署即時雨量統計，今天下午4點前，全國1小時累積雨量前10名一度都是彰化各鄉鎮市，其中伸港目前仍是全國即時雨量最多地區，防潮門雨量站測得1小時累積雨量84毫米，彰化市、和美鎮不同測站也都達1小時超過50毫米雨量。

雨勢來得又急又快，彰化市民生地下道有車輛因此拋錨，警方前往現場實施交通管制；曉陽地下道也圍起成排三角錐，暫時封閉，多輛車被迫臨時改道。

受到雨勢影響，民進黨彰化縣長參選人陳素月與彰化市長參選人黃柏瑜原訂今天在彰化市舉辦的北區聯合後援會成立活動，也因雨勢過大臨時取消。

國家災害防救科技中心也持續發布警訊，彰化市、花壇鄉、秀水鄉、線西鄉等都是淹水一級警戒區，附近雨量站1小時降雨量均超過50至60毫米，若雨勢持續，恐造成道路及村里淹水，提醒民眾提高警覺。

受到雨勢影響，民進黨彰化縣長參選人陳素月與彰化市長參選人黃柏瑜原訂今天在彰化市舉辦的北區聯合後援會成立活動，也因雨勢過大臨時取消。圖／黃柏瑜提供