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人生第一次卡在日月潭...遊艇開到潭上突冒白煙 船長急呼接駁

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭昨天有遊艇行駛時，船艙突竄出白煙，嚇壞乘客。圖／擷自Threads，網友wei.__1219授權提供
日月潭昨天有遊艇行駛時，船艙突竄出白煙，嚇壞乘客。圖／擷自Threads，網友wei.__1219授權提供

不少人到日月潭會搭船遊湖，但昨天有民眾搭遊艇時，發現船艙竄出白煙，部分乘客擔憂起火，嚇得穿上救生衣，船長隨後請友船協助接駁完成遊程，有驚無險。南投縣遊艇公會研判是排氣軟管破裂，只會冒煙不會起火，但仍應定期檢修汰換。

有網友先後在Threads分享影片，貼文指出「日月潭刁船機率有多少」、「人生第一次卡在日月潭」；影片中，船長打開遊艇船艙中央的地板後，白色濃煙不斷從地板下方竄出，部分乘客顯得有些擔憂，就怕會起火，因此有人穿上救生衣因應。

由於，白煙不斷從船艙冒出，船長怕遊客擔心，後續請求其他遊艇業者協助，接駁船上約40名遊客，繼續完成遊湖行程，過程有驚無險，但也引起網友關注，不少人關心發生什麼事，也慶幸最後沒事，有人則笑稱「怎麼你坐的船比較好玩」。

據了解，該起日月潭船艇冒煙事件發生在昨天，該輛遊艇載運遊客要從玄光寺要到伊達邵碼頭，但船開至潭中不久後，船艙中央的地板突然冒煙，船長掀開地板，白色濃煙更是不斷竄出，明顯遊艇出了些狀況。

對此，南投縣遊艇公會理事長黃勝煇表示，日月潭都須定期接受檢查，冒煙的遊艇前陣子也才完成檢修，研判可能是該遊艇銜接排氣管的兩條軟管可能有破裂，所幸這種軟管破裂只會冒煙不會起火，船長也在狀況發生後立刻請求協助接駁。

至於遊艇排氣管破裂原因，黃勝煇則說，遊艇排氣軟管屬於消耗品，可能會破損或因老化龜裂，因此平時都會宣導要常檢查，盡可能即時汰換，以免行駛時才發現，在潭上沒有備品，也無法立刻汰換檢修就比較麻煩。

日月潭昨天有遊艇行駛時，船艙突竄出白煙，嚇壞乘客。圖／擷自Threads，網友yghz323授權提供
日月潭昨天有遊艇行駛時，船艙突竄出白煙，嚇壞乘客。圖／擷自Threads，網友yghz323授權提供

日月潭 遊艇 人生

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