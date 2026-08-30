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民眾版首增多國語言 彰化防災尖兵線上闖關9月開跑

中央社／ 彰化30日電

彰化縣消防局115年度防災尖兵線上闖關活動，將於9月1日起跑，今年以全齡、無障礙、多語言為主軸，打造符合不同年齡與族群需求的線上學習平台，讓防災教育更貼近全民。

彰化縣消防局今天發布新聞稿表示，面對極端氣候及複合型災害帶來挑戰，提升全民防災意識與災害應變能力為建構韌性城市重要基礎，縣府運用數位科技推動防災教育，透過創新學習模式，讓防災知識融入日常生活，建立全民正確防災觀念。

消防局說明，數位學習平台依國小、國中、高中（職）及一般民眾共4大族群，規劃不同難度闖關題型，民眾版首度新增多國語言切換功能，協助新住民及外籍人士快速掌握台灣防救災法令及防災知識，共同提升災害應變能力。

此外，國小版導入無障礙語法設計，保障身心障礙學童及有特殊需求者學習權益，落實數位平權。

消防局表示，活動開放至10月31日，為鼓勵全民參與，活動結束後將以電腦隨機抽獎，11月13日公布得獎名單。

國小組分年級各抽出價值新台幣100元超商禮券500份及防災包4份；國中組抽出100元超商禮券500份及防災包4份；高中（職）組抽出100元超商虛擬商品卡300份及防災包4份；民眾組抽出100元超商虛擬商品卡300份及防災包4份。活動網址：https://firegame2026.chfd.gov.tw/

彰化 災害

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