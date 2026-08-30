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南投竹山爸媽有福了 9月起2據點試辦臨托服務

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為南投市婦幼館臨時托育服務，竹山地區也將於9月1日起試辦定點臨托服務。聯合報系資料照
圖為南投市婦幼館臨時托育服務，竹山地區也將於9月1日起試辦定點臨托服務。聯合報系資料照

為支持育兒家庭，南投縣竹山鎮9月起試辦提供定點臨時托育服務，設置南投縣第二區居家托育服務中心、竹山區親子館等2服務據點，提供家長就近選擇，但臨托服務原則上仍採預約制，應於送托日前3天完成預約，以利安排托育人力。

社會及勞動局指出，隨社會及家庭結構改變，協助家長兼顧育兒與工作，縣府近年加強布建公辦托嬰中心，並積極辦理提供定點臨時托育服務，繼南投市婦幼館樂樂定點臨時托育中心揭牌後，9月1日起也將在竹山地區試辦定點臨托服務。

而竹山區臨托服務由社團法人南投縣托育協會辦理，為方便不同地區家庭使用，讓臨時托育更加便利，此次試辦於竹山設有2處據點，南投縣第二區居家托育服務中心、南投縣竹山區親子館，家長可就近選擇，依需求選擇適合的服務據點。

社勞局表示，竹山區臨托服務對象為滿6個月至6歲（含）嬰幼兒，為維護托育品質，同一時段最多收托4名嬰幼兒，服務時間為周一至五上午8時至下午5時，中午不休息，國定假日、調整放假日及縣府公告停班停課日則不提供服務。

為方便服務單位安排托育人力，臨托服務採預約制，原則上應於送托日前3個工作日下午4時前完成預約；若臨時要取消，應於送托日前1個工作日中午12時前致電取消；臨托費用則參照當年度基本工資收費，115年度每小時為196元。

社勞局提醒，有臨托需求，可至「南投育兒資源網（https://ntbaby.nantou.gov.tw/）」線上預約或電話預約049-2640585，但注意服務單位不提供備餐服務，僅協助加熱餐點或溫奶，可準備孩子平時使用的奶粉、副食品、尿片、被單等熟悉物品。

南投 南投縣 托育

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