重現大里產業記憶今動工 台中光武公園打造「鹹菜桶主題遊戲場」

台中市政府建設局持續推動「美樂地計畫」，投入1108萬元改造大里區光武公園，將在地標誌性的「鹹菜桶」歷史意象搬進公園，打造全齡共融的主題遊戲場。工程已於今正式開工，預計2027年3月完工，盼透過設施轉型為舊市區注入全新活水。

光武公園以大里早年盛行的醃漬鹹菜產業為靈感，將遊具結合傳統木桶造型，打造特色滑梯塔與攀爬設施。

孩子在滑行與探索的同時，能自然接觸在地歷史文化，實現寓教於樂。此外，本次工程導入「美樂地3.0」酷涼消暑遮陽設施，並翻轉老舊綠地，提供全齡化的優質休憩空間。

建設局長陳大田表示，市府秉持「建設有溫度、公園有故事」的理念，規劃期間廣納居民與民意代表建議，希望讓公園不只是鄰里交流與親子共遊的場域，更是傳承地方記憶的文化載體，持續打造宜居幸福城市。