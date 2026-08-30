國旅補助9/1開跑 台中海線飯店業者加碼推優惠和專案搶客

9月1日起國旅優惠開跑，麗寶樂園渡假區推出「國旅點數補助」方案，自9月1日起至11月30日止，平日入住指定麗寶假期專案，搭配國旅點數加碼、生日券及福容家APP會員壽星優惠等多重回饋，優惠疊加後入住麗寶T11T12 HOTEL每人不到700元，入住麗寶福容大飯店每人不到1300元，就能輕鬆享受一泊一食住麗寶的超值假期；台中海線的震大金鬱金香酒店和台中港酒店也推加碼或專案。

平日入住麗寶假期專案，第一晚可享麗寶配合國旅點數額外加碼折抵800元，第二晚加碼折抵1200元；若抽中生日券，還可再折抵1200元，福容連鎖大飯店福容家APP當月生日壽星另享555元折抵。

親子家庭平日入住震大金鬱金香酒店家庭房，搭配國旅補助再加碼最高1200元觀光工廠抵用券。旅客可沿台61線一路玩，安排緞帶王、木匠兄妹木工房、卷木森活館、餅乾學院等特色體驗，再到梧棲老街、梧棲文化出張所感受海線人文，傍晚追一場高美濕地夕陽，到梧棲漁港享受一頓現流海鮮饗宴，晚上回到鄰近台中港三井OUTLET。

自由行旅客持台灣好行679台中活力海洋線乘車證明至飯店禾憶餐酒館，享指定餐期75折優惠，平日適用早餐、午餐，假日涵蓋早餐、午餐及晚餐，服務費依原價計。

另外，台中港酒店持續強化台中海線旅遊體驗，9月延續「挖蛤一夏」生態體驗，串聯高美濕地在地特色；10月館內「樂滿地西餐廳」與「PIER 88餐酒館」預計重新開幕，同步更新菜單與餐飲內容。

「挖蛤一夏」生態體驗活動至9月30日止，台中港酒店攜手台中市高美濕地海洋生態教育推廣協會，由專業老師帶領旅客認識高美濕地潮汐、生態環境及相關安全知識，體驗內容包含生態介紹、潮汐與安全說明、工具教學、下灘挖蛤及保育宣導等，每場體驗時間約120分鐘。