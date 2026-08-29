彰化田中鎮年底活動滿檔 三對三籃球賽4小時沒冷場

彰化縣田中鎮144名國小高年級到高中以上民眾分組48隊，今參加第一屆鎮長盃三對三籃球錦標賽，經過激烈競爭，國小高年級組、國中組、社會公開組分由建國塑膠、MSL、籃以招架C分別奪冠。

田中鎮公所在風雨運動場舉辦鎮長盃三對三籃球錦標賽，三個組別各16隊參賽，各隊各有支持者，上午8點開幕典禮各級長官致詞，鎮長蕭淑芬開球後各組卯足勁競技，場邊加油聲不絕於耳，決賽打到中午12點，球員汗水淋漓參加頒獎典禮，冠軍隊獎金4500元、亞軍隊3千元、季軍1500元，優勝隊伍拿到獎金爆出歡呼聲，有的先去慶功，有的要充實球隊組織設備。

鎮長蕭淑芬感謝鎮內的縣立田中高中、私立達德商工、私立文興高中和國中、小學齊心推動體育；她說，籃球運動一直深受年輕人喜愛，鎮公所因此首度舉辦三對三籃球賽，核心初衷就是希望提供青少年學子發揮運動長才的舞台，同時期盼透過活動鼓勵年輕朋友多參與正當休閒運動，培養規律運動的良好習慣，培養健康體魄和增進良好人際互動。

田中鎮公所今年最後一季積極推進各項建設與活動，下一個活動也是首度舉辦的「愛閱田中─名家講堂」，然後中秋節今年和田中鎮的新住民姐妹合辦將洋溢異國風情，接著配合縣政府發送重陽禮金、舉辦國慶夜宿暨健行、金鑽石婚表揚、堡圳焢窯暨健行、聖誕點燈暨踩街、跨年晚會，唯一改變的是因應假日把購物節延後到明年元旦至元月三日。活動滿檔歡迎民眾參加。