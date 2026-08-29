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40分到80分的距離！中部建商當公益橋梁砸1.5億 助單親偏鄉童重拾自信

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣行動菩薩助學協會拜訪新光鋼鐵董事長粟明德（左三），感謝其持續資助課輔經費。圖／行動菩薩助學協會提供
台灣行動菩薩助學協會拜訪新光鋼鐵董事長粟明德（左三），感謝其持續資助課輔經費。圖／行動菩薩助學協會提供

中部建築業界知名公益團體「台灣行動菩薩助學協會」長期投入偏鄉弱勢學童關懷服務。理事長、磐興建設總經理游金洲說，最令人感動的是，彰化一名受助的國小二年級學生在半年內，國語與數學成績都從40分進步至80分，重拾自信。

游金洲說明，協會2004年由中部建築業界企業家發起成立，秉持「教育翻轉人生」理念，透過助學助養、課後輔導及「發願成才培育計畫」，長期陪伴偏鄉及弱勢學童，累計幫助超過4.8萬人次學生，投入經費近1.5億元。

其中，「偏鄉課後輔導計畫」的服務遍及台中、彰化及南投約20所國中小學，隨著師資、教材與經費需求增加，建立穩定的企業合作與公益支持系統，成為下一階段重要目標。

游金洲指出，面對企業重視ESG與CSR成趨勢，協會擔任起「公益橋梁」，依企業品牌理念與預算量身規畫合作方案，並提供企業作為ESG永續報告書中「社會參與」、「教育支持」、「弱勢關懷」及「在地共好」等成果素材，讓資源去向與成果一目了然。

多年來，新光鋼鐵、宏全國際集團、精英電腦、金可集團等企業都曾參與協會公益行動。因為企業願意出錢、出力，讓許多孩子放學後多了一個安心學習、被陪伴與鼓勵的地方。

游金洲分享感人案例，彰化一名偏鄉國小二年級單親學生，因家庭經濟困難無法負擔安親費用，曾一度對學習失去信心，透過長期的協會課後輔導與陪伴，半年內國語與數學成績從40分進步至 80分，「這多出的40分背後，代表的是一個孩子重新相信自己、重拾自信的珍貴距離」。

台灣行動菩薩助學協會理事長游金洲希望成為企業與偏鄉教育間的公益橋梁。記者趙容萱／攝影
台灣行動菩薩助學協會理事長游金洲希望成為企業與偏鄉教育間的公益橋梁。記者趙容萱／攝影

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