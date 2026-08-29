40分到80分的距離！中部建商當公益橋梁砸1.5億 助單親偏鄉童重拾自信

中部建築業界知名公益團體「台灣行動菩薩助學協會」長期投入偏鄉弱勢學童關懷服務。理事長、磐興建設總經理游金洲說，最令人感動的是，彰化一名受助的國小二年級學生在半年內，國語與數學成績都從40分進步至80分，重拾自信。

游金洲說明，協會2004年由中部建築業界企業家發起成立，秉持「教育翻轉人生」理念，透過助學助養、課後輔導及「發願成才培育計畫」，長期陪伴偏鄉及弱勢學童，累計幫助超過4.8萬人次學生，投入經費近1.5億元。

其中，「偏鄉課後輔導計畫」的服務遍及台中、彰化及南投約20所國中小學，隨著師資、教材與經費需求增加，建立穩定的企業合作與公益支持系統，成為下一階段重要目標。

游金洲指出，面對企業重視ESG與CSR成趨勢，協會擔任起「公益橋梁」，依企業品牌理念與預算量身規畫合作方案，並提供企業作為ESG永續報告書中「社會參與」、「教育支持」、「弱勢關懷」及「在地共好」等成果素材，讓資源去向與成果一目了然。

多年來，新光鋼鐵、宏全國際集團、精英電腦、金可集團等企業都曾參與協會公益行動。因為企業願意出錢、出力，讓許多孩子放學後多了一個安心學習、被陪伴與鼓勵的地方。

游金洲分享感人案例，彰化一名偏鄉國小二年級單親學生，因家庭經濟困難無法負擔安親費用，曾一度對學習失去信心，透過長期的協會課後輔導與陪伴，半年內國語與數學成績從40分進步至 80分，「這多出的40分背後，代表的是一個孩子重新相信自己、重拾自信的珍貴距離」。