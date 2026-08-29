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斥資618萬元！修百年古蹟爆施工疑慮 登瀛書院屋瓦歪斜、書卷窗傳受損

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮登瀛書院修繕屋頂和外牆，卻傳出施工品質不佳，甚至有工人將書卷窗踩壞，讓居民和文史工作者痛惜古蹟受損。記者江良誠／攝影
草屯鎮登瀛書院修繕屋頂和外牆，卻傳出施工品質不佳，甚至有工人將書卷窗踩壞，讓居民和文史工作者痛惜古蹟受損。記者江良誠／攝影

南投縣定古蹟草屯鎮登瀛書院斥資618萬元進行外牆及屋頂修繕，原盼改善漏水與結構劣化，卻遭地方人士、文史工作者質疑施工品質，不僅屋瓦鋪設歪斜、甚至出現蓋槽呈「S型」曲線，另工人踩踏寫有道德文章的書卷窗造成破損。南投縣文化局今天下午會同專家現勘，要求廠商改善並恢復原狀。

登瀛書院管理委員會主委洪琮翔表示，修繕期間管理委員會原則上不干涉施工，但陸續發現工地管理及施工品質問題，包括工人留下垃圾、抽菸、喝酒、嚼檳榔等，環境衛生不佳；工安部分也有人未戴安全帽施工，現場缺乏固定管理人員。

洪琮翔也質疑部分古蹟修繕工法，認為土磚切割、灰泥及屋脊處理不夠細緻，屋瓦翻修還出現新舊瓦片混用、排列不均及細縫等情況。他說，書院原本部分區域雖有漏水，但拆除翻修後，部分位置反而出現漏水，地方相當擔心。

建築師指出，登瀛書院工程屬緊急搶修，主要針對屋頂、外牆及部分構件修復，避免漏水及水氣持續造成古蹟劣化。

建築師說明，目前損壞包括屋脊及脊帶龜裂、白灰牆風化、山牆裂縫、磚體劣化、局部石片坍塌及龍飾破損，其中過水廊牆體裂縫較嚴重，除修復也同步補強。

至於屋瓦問題，建築師坦言，施工初期放樣狀況不錯，但後續屋瓦確實出現不整齊情形，已要求廠商改善。文化局今天現勘，針對屋瓦及書卷窗等問題釐清，若確認施工造成損壞，將要求廠商依古蹟修繕規範改善、恢復原狀。

草屯鎮登瀛書院修繕屋頂和外牆，卻傳出施工品質不佳，甚至有工人將書卷窗踩壞，讓居民和文史工作者痛惜古蹟受損。記者江良誠／攝影
草屯鎮登瀛書院修繕屋頂和外牆，卻傳出施工品質不佳，甚至有工人將書卷窗踩壞，讓居民和文史工作者痛惜古蹟受損。記者江良誠／攝影

南投縣定古蹟登瀛書院「道德文章」 書卷窗竟因施工不當破成碎片，讓居民和文史工作者痛惜古蹟受損。圖／民眾提供
南投縣定古蹟登瀛書院「道德文章」 書卷窗竟因施工不當破成碎片，讓居民和文史工作者痛惜古蹟受損。圖／民眾提供

古蹟 施工 南投 草屯

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