南投每5人就有1名長者！人口老化指數飆破226% 照顧網再擴充

南投縣65歲以上人口持續攀升，截至今年7月底已達10萬8718人，占全縣人口23.29%，邁入超高齡社會。縣府社會及勞動局表示，全縣已有140個社區照顧關懷據點及191個巷弄長照站，面對高齡化帶來的照顧需求，將持續擴充服務量能，提供更好的照護服務。

南投縣社勞局表示，截至今年7月底，南投縣總人口46萬6786人，其中65歲以上人口10萬8718人，占23.29%，老化指數達226.78%，扶養比49.10%，顯示人口結構高齡化程度持續加深，社區照顧需求也更加迫切。

縣府表示，為落實初級預防及社區共融照顧圈理念，目前全縣已布建140個正式社區照顧關懷據點，下半年預計再增加5個試辦點，讓長者能在熟悉的社區獲得照顧，減少因高齡化產生的生活與照顧壓力。

除了社區照顧關懷據點，全縣目前也有191個巷弄長照站，包括據點辦理75站、長照機構C站46站、醫事C站32站及文健站38站，每站每月平均服務27人。縣府提醒，各據點服務仍須符合核定分級人數及8成以上服務率要求，並持續提供健康促進、共餐、關懷訪視及預防延緩失能等服務。

社會及勞動局也將第一線工作人員的勞動權益列入工作重點，轉達衛生福利部社會及家庭署有關「社區照顧關懷據點專職人員勞動契約性質及相關勞動權益」函釋，要求各據點依法保障專職人員權益，讓照顧長者的同時，也能穩定照顧人力。

針對高齡者日常生活安全，縣府並與台中區監理所南投監理站合作，宣導高齡換照新制，提醒長者及家屬重視交通安全，讓「在地老化」不只是住在熟悉的社區，也能安全維持生活自主。

竹山鎮延正社區發展協會執行長管梅秀分享「智慧共生社區」，介紹如何結合智慧科技與社區資源，以居民需求為核心，打造更完善且具永續性的社區照顧環境。

社會及勞動局長林志忠表示，社區照顧關懷據點是陪伴長者在地老化的最前線，感謝第一線工作夥伴長期投入，縣府將持續整合跨領域資源，強化據點服務品質，打造優質、溫暖且具前瞻性的高齡友善南投。