接棒雙節公車 台中市37輛全新電動巴士登上台灣大道

台中市雙節公車是台灣大道上重要的公共運輸設施，今年5到10月64輛雙節公車陸續達到服務年限，將逐步汰換為電動巴士。交通局表示，7月已經有37輛全新的電動巴士投入營運，路線集中在台灣大道幹線，未來台灣大道公車專用道將是全市首條低碳公車路線。

交通局指出，台中市總共有64輛雙節公車，主要行駛於台灣大道幹線，今年5到10月陸續達到服務年限，市府和各家客運業者達成共識，以1比1.5的比例，將雙節公車汰換為電動巴士，並爭取到中央補助，從7月到10月開始陸續交車、營運。

交通局長葉昭甫表示，台灣大道公車專用道今年7月起迎來最大規模的綠能升級，台中客運和統聯客運引進37輛全新的電動巴士，接替雙節公車，行駛路線包含300、301、303、308、309、310，也會輻射到128及500路，開創台中第一條低碳通勤專用道。

葉昭甫說，為了提升電動巴士的整體識別度，市府規畫車頭、車尾塗裝為「白底綠閃電」，讓民眾更容易知道那些公車是節能減碳與低噪音的電動巴士；目前全市共有1220輛公車，已經有半數汰換為電動巴士，去年載客量8000多萬人次。

交通局補充，為了配合台中市民專享的雙十公車政策、中部地區TPASS月票通勤等優惠，鼓勵市民節能減碳，市府會持續爭取中央補助，將車輛汰舊換新，並完善充電設備，目標2030年市區公車全面電動化、2050年淨零碳排。