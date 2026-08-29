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亂倒裝潢廢棄物現形！台中開「天眼」已抓20件 最高判7年、罰1500萬
台中市環保局為打擊亂倒裝潢廢棄物亂象，宣布啟動「營建及裝修廢棄物流向平台」數位申報新制。環保局統計，今年透過現場跡證、遠端監控設備及無人機巡飛等科技執法查獲20件法辦，並要求限期復原。環保局說，依廢清法最新修法，刑責提高至最高7年有期徒刑、得併科1500萬元罰金。
環保局說明，早期裝潢修繕廢棄物因缺乏即時申報制度，常有不肖業者為省下處理費，將廢料載往山區、河川地或新闢重劃區偷倒。
環境部為了從源頭斷絕亂象，攜手各縣市環保局全面推動數位化流向申報新制，要求裝潢修繕廢棄物之清除機構與土木包工業必須取得合法廢棄物清除許可，且清運廢棄物時須透過「營建及裝修廢棄物流向平台」網路申報，以確保廢棄物流向全程透明。環保局近期將邀集轄內清除、處理及再利用機構業者舉辦宣導說明會，以落實新制銜接與推動。
環保局提醒，有裝潢修繕或搬家需求的屋主，切勿委託非法清運業者致生廢棄物隨意棄置情形，違者不僅汙染環境， 依廢清法恐承擔龐大清理費用與法律責任，得不償失；民眾如有發現環保汙染違規情事，可利用環保局設置之24小時環保報案專線04-23280380、免付費專線0800-066666或撥打1999市民一碼通立即通報。
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