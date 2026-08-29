台中電競嘉年華登場 英雄聯盟傳奇戰隊閃電狼、AHQ睽違數年再對決

台中電競嘉年華今明2天在市政大樓舉行，今年邀請英雄聯盟傳奇戰隊閃電狼、AHQ的代表隊員上演一場表演賽，這也是2支戰對睽違數年再次對決，令現場電競迷驚呼不斷。除了表演賽，還有快打旋風與特戰英豪的比賽，以及電競名人講座。

閃電狼與AHQ的英雄聯盟戰隊曾在2015年世界大賽中雙雙殺入八強，是台港澳地區繼2012年世界大賽TPA奪冠後的最佳成績，2支戰隊也從2015年開始，包攬台港澳賽區多年的世界大賽出場權，被認為是極具代表性的電競戰隊。

台中電競嘉年華今年開幕戰邀請2支戰隊巔峰時期的知名選手，閃電狼的MMD、Karsa、Maple、NL與Swordart，以及AHQ的Ziv、Mountain、Westdoor、Wako與Albis，睽違數年上演夢幻對決，現場的電競迷非常興奮，賽評也直言「想不到能再次看到」。

除了英雄聯盟表演賽，台中電競嘉年華還有傳說對決、快打旋風6、特戰英豪等多項賽事，現場也準備親子趣味競賽、Switch遊戲體驗、復古街機和模擬賽車等多項內容，民眾都可以領取50元折抵券購買市集商品，也可以填問券參加抽獎，獲得Switch相關禮物。

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、台中市議員李中、江肇國、黃守達等人出席開幕典禮。江表示，近年電競的性質轉變成競技運動，更是一項產業，電競設備的軟硬體、比賽轉播、媒體、周邊商品甚至啦啦隊，都能形成巨大商機，希望透過活動推廣電競，既有利產業發展，也培養專業選手。

台中市運動局長游志祥說，市長盧秀燕上任以來，市府每年都會舉辦電競嘉年華，今年特別把場地移到台中市政府的穿堂，讓愛好電競的大小朋友可以更容易來現場看到精采的表現；台中很多大專院校和高中是電競選手的搖籃，希望透過嘉年華活動，表達市府對電競的支持。

AHQ英雄聯盟戰隊傳奇選手，Albis、Westdoor、Ziv、Wako、Mountain（左起）。記者陳敬丰／攝影

台中電競嘉年華今明2天在市政大樓舉行，有多項精彩比賽與體驗遊戲。記者陳敬丰／攝影

閃電狼英雄聯盟戰隊傳奇選手，MMD、Swordart、Maple、NL、Karsa（左起）。記者陳敬丰／攝影