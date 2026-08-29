告別會車地獄！1.5億拓寬台中霧峰柳豐路12米完工了 串聯亞大生活圈

台中市霧峰區交通路網迎來重大進展，台中市府爭取經費，投入近1.5億元拓寬柳豐路（霧工八路至台74線）今完工，原本僅5米寬、車輛難以會車的狹窄路段，如今翻轉為12米寬的標準道路，並同步增設雙側人行道，補齊了柳豐路整體路網的最後一塊拼圖，也串連起亞大生活圈。

建設局長陳大田說明，市長盧秀燕重視地方建設與交通安全，持續完善霧峰區交通路網，此路段是連接霧峰工業區、亞洲大學及亞洲大學附屬醫院的重要廊道。過去路寬僅5米，路面狹窄、兩側多為農田電桿，導致車輛會車困難，且缺乏人行道，人車爭道險象環生。

建設局指出，市府為提升地方交通品質，積極爭取中央補助並自籌預算，此案在2021年向中央提報「生活圈道路交通系統建設計畫」，工程全長656公尺，總經費約1億4665萬元，其中市府自籌6914萬元，其餘由中央補助。市府另投入3142萬元改善820公尺雙側人行道，以及600公尺路面，提升師生及居民通行安全。

陳大田指出，柳豐路其他路段，包括霧工一路至霧工八路，以及台74線至台3線區段，均已陸續完成改善，此次工程完工後，將完整串聯各路段，強化霧峰工業區、亞洲大學及周邊生活機能的交通連結。此外，此案推動過程中也獲得土地所有權人支持，市府多次溝通協調，最終順利完成用地取得並交付施工，感謝地主及地方各界的體諒與配合。

建設局表示，柳豐路拓寬為12公尺並增設雙側人行道，讓車行與人行各有更安全、完整的通行空間。未來市府將持續完善霧峰地區道路及人行環境，強化生活、產業與就學路網串聯，讓交通建設不只「通車」，更要「通得安全、走得安心」，打造更安全、便捷、宜居的台中城市環境。

台中市霧峰區拓寬柳豐路（霧工八路至台74線）今完工，原本僅5米寬翻轉為12米寬的標準道路，並同步增設雙側人行道。圖／台中市政府提供