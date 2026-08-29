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台中台灣大道公車邁向低碳 37輛全新電動巴士上路

中央社／ 台中29日電

台中市交通局表示，客運業者添購新型電動公車；台中客運及統聯客運共37輛全新電動公車，7月起陸續投入營運，路線集中台灣大道幹線，可望成為全市首條低碳化公車路線。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫指出，7月份起迎來最大規模的綠能升級，台中客運與統聯客運的全新電動公車梯隊正式上路，透過兩大客運業者共37輛新車在台灣大道核心路網的密集布局，開創台中低碳通勤專用道。

葉昭甫表示，台灣大道上的公車以電動公車接力行駛，為提升整體識別度，台中市規劃電動公車的車頭及車尾塗裝為「白底綠閃電」圖案，具備節能減碳與低噪音等優點的電動公車，搭乘時方便快速辨識。目前全市近1220輛公車，半數皆汰換為電動公車，去年運量8000多萬人次，隨著電動公車路線增加，讓更多民眾從搭乘公車時即能響應環保。

交通局說明，台中市計有64輛雙節公車，今年5至10月將接續達到服務期限，市府與各客運業者達成共識，雙節巴士以至少1比1.5比例汰換成電動公車並爭取中央補助支持，電動公車7月開始至10月積極進行交車、上路營運。

台中 公車 低碳

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