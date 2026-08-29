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完工6年…中流拚年底啟用 設9座影廳

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中報導
威秀Dolby影廳結合杜比視界、杜比全景聲，提供極致的對比度、鮮明色彩與全方位環繞音效。圖／威秀影城提供
威秀Dolby影廳結合杜比視界、杜比全景聲，提供極致的對比度、鮮明色彩與全方位環繞音效。圖／威秀影城提供

台中流行影音中心二○二○年完工後，至今未正式啟用，原本定位電影中心，因招商兩度流標，改為結合動漫、音樂、電影及展演的綜合影音場館，由威秀影城進駐，昨天並公布內部規畫，多名議員關切整體規畫進度，市府表示，力拚年底正式營運。

台中流行影音中心前身為中台灣電影中心，斥資十七億元興建，二○二○年完工，但兩度招商流標，市府重新調整方向，從電影擴大至ACG、流行音樂、展演及生活娛樂等領域。二○二四年底，市府與威剛科技簽約，由威剛成立中台流行影音中心公司負責營運。

新聞局長欒治誼說，水湳經貿園區重大建設陸續推進，威剛看好商機，近期投資由四點○五億元，提高至六點五億元，市府持續協助及督促營運團隊。

威剛公布影城規畫，設九座影廳、共一六二八個座位，包括全台最大Dolby Cinema影廳，提供三九四席；Ultra 4DX影廳一二八席，配置二七○度三面環景銀幕及動態座椅；另有一座專供動畫劇場、演唱會等活動使用的LED Screen光感應影廳，共一七八席。

不過，議員指出，場館雖預計十一月完成內裝、年底營運，但整體規畫未完全公開，外界也擔心從電影中心轉向多元娛樂後，最後成為「百貨商場式」的大雜燴。市議會將在九月八日考察，檢視工程進度及全館營運規畫。

市府強調，中流發展核心是ACG加上電影、音樂的Double M，並非單純商業娛樂場館。威秀也須規畫兩個影廳播放藝術電影、國片或公益內容，每年提供市府一百五十場動畫影展及相關活動，兼顧文化推廣與公共性。

有學者認為，中流也反映公共建設在首長交替後，定位重新調整的現象。若硬體先完成、營運方向多年後才重新定調，不僅拖延啟用，也可能出現設備與定位不契合的問題。如今威秀進駐、投資規模增加，能否讓斥資十七億元的場館真正發揮效益，仍有待年底驗收。

威剛 動漫 威秀影城

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