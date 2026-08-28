彰化13處MOOVO公共自行車站點 地方樂見促進輕旅行

下周一開學，彰化縣政府新設13處MOOVO公共自行車站點，除了彰化市民生國小，另12處站點在南彰化，地方人士相當高興，認為方便學子通學，對提倡輕旅行更有幫助。

縣政府在彰化市民生國小、溪湖鎮巫家捏麵館、湖北國小、軍機公園、溪湖鎮立圖書館、埔心鄉員林大道七段、埔心鄉立公園、武聖宮、埔心兒童公園、梧鳳社區、羅厝天主堂、霖震宮、南昌堂，新設MOOVO公共自行車站點。交通處今表示，縣政府還沒按往例先舉行啟用儀式，營運廠商已在公共自行車站畫設停放區，車子停進去即感應APP系統付費，並非典禮後才開始向使用者收費。

交通處指出，彰化縣公共自行車站點涵蓋17個鄉鎮市，總站點增至202站，今（115）年9月起將分批投放更多MOOVO 3.0新型車輛以加速汰舊換新，提升民眾借還車便利性和整體服務品質，使用更順手，也將持續評估縣內適合增設公共自行車站點位址，滾動式檢討站點使用情形，把有限資源作最有效利用。

新站點由交通處邀集營運廠商、當地公所和各有關單位會勘研商，綜合評估民眾使用需求、安全性、用地取得、區位、營運調度等設站條件，方便到達當地交通節點、活動熱點及知名據點，一次滿足民眾通勤、通學、觀光等需求，埔心鄉公所已在臉書粉專公告新設8處MOOVO公共自行車站點，感謝縣政府順應基層心聲。

埔心社區發展協會理事長許增鏞說，埔心鄉的鄉道不寬，會車時空間緊迫，設置MOOVO公共自行車站點，遊客開車停放在縣道兩側，騎自行車到埔心社區武舉人故居、客家公園等名勝古蹟，鄉民騎自行車到衛福部彰化醫院，免除駕車麻煩都十分方便。