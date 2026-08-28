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鰻魚價甜搶攻中秋烤肉 彰化區漁會推海陸雙饗禮盒1500元限量價

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，漁會總幹事陳威谷（左）示範烤鰻魚串。記者劉明岩／攝影
彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，漁會總幹事陳威谷（左）示範烤鰻魚串。記者劉明岩／攝影

今年鰻魚高貴不貴，彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，限量僅1000盒，民眾在中秋可品嘗烤鰻魚的內嫩外Q滋味。

彰化區漁會今年推出的中秋海陸雙饗禮盒，除生饅魚串外，還有深海魷魚串、飛魚卵香腸、東海岸純海水白蝦、虱目魚嶺、厚切黃金三層肉、特級花枝丸、鮮嫩無骨雞腿排等8種食材，十分豐盛。

彰化區漁會總幹事陳威谷說，往年鰻魚池邊收購價每公斤約在3、400元，今年鰻魚產量多、加上外銷日本量減少，今年政府積極協助漁民銷售鰻魚，漁會今年也緊急追加7公噸鰻魚，因應市場需求，目前每公斤僅約200元，也反映在鰻魚產品。

陳威谷表示，往年一盒一公斤的蒲燒鰻售價為2000元，今年調整售價回饋消費者，每盒只要1700元，往年年銷售約4公噸、今年至今已超過4公噸，顯見需求的強烈。

陳威谷說，今年海陸雙饗禮盒最大特色就是生饅魚串，單包的生饅魚售價近300元，結合進禮盒中，以優惠價格銷售，讓家庭或小資族能輕鬆選購，享受不一樣的烤鰻魚體驗。

陳威谷品嘗後表示，燒烤過後的鰻魚肉質Q彈；有民眾試吃後也表示，烤後的饅魚內嫩外皮帶有嚼勁，真的很好吃，她要把握今年的甜甜價，多帶幾盒回家

陳威谷表示，海陸雙饗禮盒的原價是1700元，優惠價只要1500元，限量僅1000盒，預期在中秋前兩周就會賣完，到時候再買，就要以客製化組合，可能沒辦法那麼便宜，想要買海陸雙饗禮盒，動作要快。

家。

彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，限量僅1000盒。記者劉明岩／攝影
彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，限量僅1000盒。記者劉明岩／攝影

彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，漁會總幹事陳威谷（左）品嘗自烤的烤鰻魚串。記者劉明岩／攝影
彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，漁會總幹事陳威谷（左）品嘗自烤的烤鰻魚串。記者劉明岩／攝影

彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，限量僅1000盒。記者劉明岩／攝影
彰化區漁會首次將生饅魚串納入中秋烤肉海陸雙饗禮盒，連同生鰻禮盒共有8項不同食材，原價1700元，優惠價只要1500元，限量僅1000盒。記者劉明岩／攝影

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