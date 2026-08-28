尼泊爾土石流災情惹人憂 台中太陽餅名店萬顆義賣救助

中秋將屆，尼泊爾卻傳來嚴重土石流災情，多處村落遭泥石流吞噬。台中市百年糕餅名店「陳允寶泉」今宣布，29至30日連續兩天舉辦萬顆太陽餅義賣，所得全數捐給中華民國紅十字會「尼泊爾洪災救援」專案，協助當地發放緊急物資、庇護所搭建以及醫療救助。

董事長翁羿琦說，愛心無國界，看到尼泊爾山洪帶來的嚴重災情，店裡員工都十分憂心，希望能盡一份棉薄之力。也希望讓做出的每一塊太陽餅都能承載著台灣人的溫暖，為遠在尼泊爾的災民送去實質的支援與溫飽。

她說，因為中秋節已經快到了，公司的產能很緊，所以就盡快地發動這一次的捐助行動。義賣地點就在台中市自由路的陳允寳泉總店。

陳允寶泉過去在 921 大地震、日本 311 海嘯、北捷事件、太魯閣號事故、土耳其地震以及去年的花蓮地震等重大災難發生時，均挺身而出發起義賣，將善款捐助受災者及家屬，受到社會好評。

翁羿琦說，因為關注到尼泊爾偏遠山區因洪災導致眾多家庭流離失所，決定再次以招牌商品太陽餅號召社會大眾，一起響應善舉。

陳允寶泉台中自由路總店地址：台中市中區自由路二段36號，電話（04）2222-2257。