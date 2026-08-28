苦茶油自主送驗檢出苯駢芘 彰化衛生局令業者停工

彰縣衛生局昨晚接獲通報，指縣內業者自主送驗的苦茶油檢出苯駢芘超標，衛生局指出，接獲通報後立即派員稽查，命令業者停工，下架回收產品及封存相關苦茶籽原料。

彰化縣衛生局今天以文字說明，春木製油自主送驗的苦茶油產品檢出苯駢芘超標，稽查人員查出問題油品使用源春製油廠的苦茶籽製成。

衛生局說明，油品採傳統榨油車製油方式製作，製程較仰賴經驗操作，對焙炒溫度、時間等缺乏系統性管控，苯駢芘可能在高溫加工過程中產生，衛生局將持續調查是否與製程管控不當或與原料有關，在污染原因釐清及改善完成前，不准業者恢復製油。

衛生局呼籲，製油業者應落實原料管理、製程溫度與時間管控及自主檢驗，確保所製油品符合食品安全衛生管理法。民眾購買食用油時，也應選擇來源清楚、標示完整之產品。