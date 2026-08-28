彰化MOOVO再增13站 開學前全縣達202站

趕在開學前，彰縣府今天宣布，再增加彰化市民生國小、溪湖鎮立圖書館等13處MOOVO公共自行車站點，總站點數已達202站，9月起也會加速汰舊換新，新增MOOVO3.0新型車輛。

根據彰化縣政府網站資料，彰化縣MOOVO公共自行車採用無樁定位系統，車輛分為自行車及電動輔助自行車，至於在費率方面，自行車每30分鐘新台幣10元，電動輔助自行車每30分鐘20元，不過在彰化縣前30分鐘只要5元，員林市民若申辦幸福卡，前30分鐘再疊加優惠4元，等同前30分鐘只要1元。

彰縣府發布新聞稿說明，縣府趕在開學前增加公共自行車站點，增加的站點分別為：彰化市民生國小、溪湖鎮巫家捏麵館、湖北國小、軍機公園、溪湖鎮立圖書館、埔心鄉員林大道七段、埔心鄉立公園、武聖宮、埔心兒童公園、梧鳳社區、羅厝天主堂、霖震宮及南昌堂等13處。

縣府指出，目前公共自行車站點已涵蓋縣內17個鄉鎮市，站點總數為202站，另為提升民眾借還車便利性與整體服務品質，9月起將分批投入MOOVO3.0新型車輛，加速汰舊換新，讓鄉親騎得更安心、使用更順手。

縣府呼籲民眾可多加利用TPASS通勤月票，不論是一般自行車或電動輔助自行車，前30分鐘都可免費使用，不僅省錢，也能減少碳排放。