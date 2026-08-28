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台中流行影音中心威秀規畫曝光　全台最新4DX影廳、最大Dolby影廳

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
威秀說明，Dolby影廳結合杜比視界、杜比全景聲，提供極致的對比度、鮮明色彩與全方位環繞音效。圖／威秀影城提供
威秀說明，Dolby影廳結合杜比視界、杜比全景聲，提供極致的對比度、鮮明色彩與全方位環繞音效。圖／威秀影城提供

台中流行影音中心力拚今年底營運，日前公平會通過審議，威秀影城將進駐。中流營運團隊今天公布影廳規畫，總共9個廳、1628席座位，包含一座全台最大的Dolby Cinema影廳、一座全台最新Ultra 4DX影廳；廠商會將其他2座影廳規畫為藝術電影、國片或其他公益使用影廳。

中市新聞局長欒治誼表示，中流由市府興建，以OT模式委外，營運團隊威剛公司攜手威秀影城，規畫多座特色影廳，也將投資規模從原先承諾的4.05億元，提高到實際營運前預估的6.5億元以上，市府會督促並協助營運團隊，力拚今年底開幕。

威秀指出，中流威秀影城共9座影廳、1628席座位，包含全台最大的Dolby Cinema影廳394個座位、全台最新的Ultra 4DX影廳128個座位，以及一座專門為了動畫劇場和演唱會使用的LED Screen光感應影廳178個座位，另外6座也都是數位影廳。

威秀說明，Dolby影廳結合杜比視界、杜比全景聲，提供極致的對比度、鮮明色彩與全方位環繞音效；最新Ultra 4DX影廳包含270度三面環景銀幕與4DX動態搖晃座椅，將特效設備整合到座椅系統；LED Screen光感應影廳則是威秀獨家開發，觀眾穿戴的應援燈、手環可以和現場燈光特效聯動。

新聞局補充，中流不只是影城，是以ACG+DoubleM（電影和音樂）為發展核心，整合電影、流行音樂、動漫、展演和生活娛樂等等，影城的部分，廠商須規畫2個影廳播放藝術電影、國片或公益回饋，每年也要提供市府150場次辦理動畫影展和相關活動。

中流威秀影城規畫出爐，共9個廳、1628席座位，包含一座全台最大的Dolby Cinema影廳、一座全台最新Ultra 4DX影廳。圖／威秀影城提供
中流威秀影城規畫出爐，共9個廳、1628席座位，包含一座全台最大的Dolby Cinema影廳、一座全台最新Ultra 4DX影廳。圖／威秀影城提供

台中 威秀影城

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