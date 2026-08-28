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南投48拍 10萬元首獎1人獨得

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
「南投48拍」決賽作品涵蓋偏鄉醫療、青農產業及地方觀光等題材，十三組創作者走訪南投各鄉鎮市，用鏡頭捕捉地方故事。記者江良誠／攝影
「南投48拍」決賽作品涵蓋偏鄉醫療、青農產業及地方觀光等題材，十三組創作者走訪南投各鄉鎮市，用鏡頭捕捉地方故事。記者江良誠／攝影

「大家最怕在工作群組看到@ALL，到了南投水里，卻可能成為救命訊號。」竹山青年翁于翔一人挑戰「南投48拍」短影音競賽，抽中主題為偏鄉醫療，他將嚴肅議題轉化為節奏明快的故事，從腳本、拍攝到剪輯一手包辦，歷經四十八小時極限創作，作品「@ALL」拿下首獎十萬元。

南投縣政府主辦「南投48拍」短影音限時創作賽，昨下午由縣府新聞及行政處長蔡明志頒獎。十三組隊伍完成四十八小時創作挑戰。

翁于翔從事自由接案與影像創作。他說，抽到「偏鄉醫療」，直接拍攝很沉重、節奏慢，先用旅遊元素當「鉤子」吸引人，再逐步帶出偏鄉醫療真正想傳達的訊息。

他將作品命名為「@ALL」，反轉工作群組中讓人緊張的訊息。翁于翔表示，在水里偏鄉醫療資源有限、人力不足，救護車抵達前，每個人都能成為救人的關鍵，「每個人都可以是救護人員」。

「時間愈短，逼你把事情想得更清楚。」翁于翔說，四十八小時的壓力，迫使他事前把分鏡與畫面想清楚，一人拍攝也能快速完成。

二獎「圓滿」由「來南投玩」團隊拍攝中寮青農龍眼產業故事，三獎「一站的距離」由「中南孩」團隊以集集為題材。蔡明志表示，今年總獎金提高至四十一萬元，參賽者足跡遍及南投各鄉鎮市，透過短影音讓更多人看見南投的人文、產業與地方故事。

偏鄉 南投 南投縣 創作

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