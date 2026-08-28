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愈堆愈高 大里垃圾山去化慢 年增9.6萬噸

聯合報／ 記者陳敬丰朱冠諭／連線報導
台中大里掩埋場暫置垃圾超過四十七萬公噸，議員質疑市府無法處理垃圾山。環保局表示，焚化爐量能提升，每周可多處理一千公噸。圖／議員張芬郁提供
台中大里掩埋場暫置垃圾超過四十七萬公噸，議員質疑市府無法處理垃圾山。環保局表示，焚化爐量能提升，每周可多處理一千公噸。圖／議員張芬郁提供

台中大里垃圾掩埋場堆置垃圾，已超過四十七萬公噸，多名議員質疑市府只會打包拖延，沒辦法實質解決垃圾山問題。環保局表示，今年五月底調升高熱值廢棄物處理費後，焚化爐量能提升，一周可以多處理近千公噸一般廢棄物，將加速去化大里堆置垃圾。桃園暫置垃圾今年底拚「零裸露」，目前進度已達九成八。

民進黨議員曾朝榮表示，台中市垃圾問題「舊的沒解決、新的一個接一個」，大里垃圾山還堆在那邊，接連爆出太空包出包、清潔隊員將汙水倒入下水道等，問題在於文山焚化爐改建案延宕多年。市府表示，文山焚化爐汰舊換新（BOT）案今年底動工拆舊爐、興建臨時設施，預計二○二九年底完工，隔年營運。

曾朝榮認為，文山焚化爐改建案若八年前施作，現在已經營運了，但盧市府延宕再延宕、預算追加再追加，還要等四年才能營運，這四年空窗期如何處理廢棄物？

民進黨議員張芬郁指出，大里掩埋場的堆置垃圾量，去年九月卅八萬噸，到昨天已達四十七點六萬噸，還不包含以太空包打包的逾七千噸垃圾；這麼多垃圾堆在大里，造成嚴重空汙臭氣，民眾經過都要摀著鼻子。

環保局長吳盛忠說，市府五月廿八日調漲垃圾處理費，提高高熱值廢棄物處理費，可抑制進場量，去化量能約增加六％，九月SRF開始運轉，每周可多處理一千公噸垃圾，減緩大里掩埋場垃圾增加的速度。

吳盛忠解釋，高熱值廢棄物多為事業廢棄物，公家焚化爐優先處理一般廢棄物，有餘量才處理事廢；掩埋場飄異味，已要求不噴化學藥品，改噴天然植物萃取除臭，將繼續改進。

桃園市掩埋場最多曾暫置卅一萬公噸裸露垃圾，隨欣榮焚化廠前年底整改完成、生質能中心去年營運，加上跨縣市「區域合作」調度，垃圾處理量大幅提升；截至八月中旬，桃園掩埋場裸露垃圾總量已降至三千六百公噸，離「零裸露」目標，進度已達九成八。

垃圾山 垃圾 焚化爐

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