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名間鄉焚化爐預定地 自救會喊拍到石虎 縣府將調查

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣名間鄉反焚化爐自救會在預定地架設紅外線相機，兩度拍到石虎。自救會昨公布影像，要求縣府暫停鑽探及開發。環保局表示，後續將正式生態調查，若確實發現石虎，將採迴避等措施降低生態衝擊。

自救會指出，七月十九日在七點五公頃焚化廠預定基地架設自動相機，七月廿九日、八月十九日拍到石虎，顯示該區域為石虎活動區域，未來施工及營運後，工程車、垃圾車進出，增加石虎路殺風險，要求暫停鑽探及監測井作業、評估畫設石虎保護區，優先生態調查、避免施工干擾生物。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠說，預定地既已出現石虎，應詳細評估開發影響；環保局拓寬焚化廠聯外道路，因應焚化廠車流，應納入開發計畫，一併接受環評審查。

名間鄉長陳翰立表示，名間有茶園、農業，如今又出現石虎活動的新證據，縣府應重新檢視選址。南投縣長參選人温世政聲援，要求停止鑽探重新檢視，垃圾處理不只有興建焚化爐一個答案，五千萬元調查經費應審慎使用。

環保局說，基地將進行地質調查、地下水監測，地質鑽探後再進行四季生態調查；自救會提出的石虎影像無法確認正確性，將啟動生態調查；若調查屬實，將採取迴避、縮小、減輕及補償等方式，降低開發對石虎的衝擊。

石虎 自救會 焚化爐

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