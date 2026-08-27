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台中萬和宮中元普度2618份普桌壯觀羅列 信眾「參香長龍」驚艷街頭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中南屯萬和宮今晚慶讚中元普度，信眾井然有序排隊等候參香。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮今晚慶讚中元普度，信眾井然有序排隊等候參香。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮慶讚中元普度法會開香儀式今晚登場，現場多達2618份普桌供品整齊羅列，15年來增近7倍，每一供桌上插著「一心誠敬」的普度旗隨風飄揚，場面壯觀，其中逾6成普桌供品捐公益；信眾虔誠參香，排隊長龍延伸至廟外街道，展現南屯人對傳統信仰的強大凝聚力。

萬和宮董事長蕭清杰說明，廟方2009年起接受信眾委託代辦普桌，當年僅330多桌，今年代辦普桌高達2258桌，今天下午2時受理登記，現場便湧現人潮，360份自備供品區迅速擺滿，總數達到2618份，15年來成長將近七倍。

開香儀式今晚六時登場，蕭清杰率領台中市消防局孫福佑、立委廖偉翔、何欣純、市議員劉士州、朱暖英、吳佩芸等民代及董監事與信眾共同祈求風調雨順。今晚人潮眾多，信眾在廟方引導下耐心排起長龍等候，井然有序地依次參香，蔚為盛況。

信眾王裕昌說，他連續10年不缺席，看著長龍般的參香隊伍，在夜色燈光襯托下，感覺特別溫馨、感人，這不只是宗教活動，更是社區心靈安定的力量。

萬和宮說明，這場法會更展現了社會大眾的愛心。今年信眾委託代辦的普桌供品中，高達1608份的信眾選擇「不領回」，直接交由萬和宮轉贈給社福慈善機構。此外，還有多家企業與個人慷慨贊助數千公斤白米、關廟麵等物資，讓中元普度的精神從傳統祭祀昇華為具體的社會關懷。

台中南屯萬和宮今晚慶讚中元普度開香儀式今晚六時登場，由萬和宮董事長蕭清杰（右四）率貴賓、信徒祈求風調雨順。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮今晚慶讚中元普度開香儀式今晚六時登場，由萬和宮董事長蕭清杰（右四）率貴賓、信徒祈求風調雨順。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮中元普度法會盛況。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮中元普度法會盛況。圖／萬和宮提供

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