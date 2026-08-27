中元普度供品捐家扶 二林天人宮42年對社會捐款捐物資逾1.2億元

彰化縣二林天人宮今舉行中元普度法會，會後把供品全數捐給彰化家扶中心南彰化沿海五鄉鎮的受扶助家庭，再捐款10萬元支持扶幼，累計連捐42年的物資價值和善款逾5千萬元，創下南彰宮廟難得的扶幼公益行善紀錄。

天人宮位在二林鎮，今中元普度桌150桌、900包五公斤白米、水果籃60個，擺在廟埕場面盛大；普度桌有數桌「看桌」，盤內盛放捏麵龍蝦、毛豬、水果、蔬菜，有趣的還有捏麵卡通小汽車，造型都相當可愛。開香儀式請來醒獅團表演向主祀神明濟公師父表達敬意，接著誦經團誦念經文普度好兄弟。

二林天人宮住持胡建雄今年再把供品捐給彰化家扶中心，並表示，一直念念不忘濟弱扶傾的社會責任，有關彰化家扶中心的事，他都站在第一線協助，只要有一口氣在就一定奉獻社會和彰化家扶，行善的心絕不退休。

彰化家扶中心送上感謝狀及受扶助兒少製作的大型感謝卡，家扶主任王震光說，住持胡建雄發揚濟公活佛「普渡為善、敬天憫人」，善款和物資分別捐贈彰化、雲林兩縣的家扶與其它社福團體、教育單位，每年捐贈數量與金額或許不同但不變的是關懷弱勢族群從未間斷。

彰化家扶今照例出動小貨車到天人宮載運物資，明起發放給二林、竹塘、埤頭、芳苑及大城等偏鄉沿海五鄉鎮受扶助家庭。一連25年中元節都來服務的陳姓志工說，她和志工整理普度物資，協助送到真正需要的家庭，過程辛苦但想到自己能貢獻一點心力就覺得很值得，每年到廟裡幫忙成為自然而然的習慣。

胡建雄幼年家貧，常被嘲笑是窮孩子曾餓到沒東西吃，喝水充饑，也曾被別家孩子面當炫耀「西瓜真好吃，你家窮吃不起。」對方還咬幾口西瓜故意丟在地上要讓胡建雄撿拾「吃剩的」。胡建雄沒忘記那些羞辱，效仿濟公師父濟世的慈悲和關懷，擔任天人宮住持後把十方信眾的愛心迴向弱勢族群，42年對社會捐贈物資和捐款逾1.2億元。