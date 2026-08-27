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集體躺平？海拔3000公尺4冷杉「一起倒」 玉山主峰步道罕見景象

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玉管處人員連續2天冒雨處理倒木，將切割後的樹幹移至步道旁，並清除散枝落葉，恢復山友通行安全。圖／玉管處提供
玉管處人員連續2天冒雨處理倒木，將切割後的樹幹移至步道旁，並清除散枝落葉，恢復山友通行安全。圖／玉管處提供

玉山主峰步道出現罕見景象，4棵粗大冷杉同時倒塌，橫跨登山路徑，影響通行安全，玉管處研判4棵都是枯木，受到近期連日大雨、強風侵襲後不堪摧折倒下，派員冒雨持鏈鋸搶通，歷經2天完成清理。

受近期低壓帶影響，玉山山區連日降雨，玉管處8月26日接獲山友通報，玉山主峰步道約6.6公里處、俗稱大峭壁路段發現大型冷杉倒木，因該處海拔超過3000公尺，平時少有多棵巨木同時倒塌，引起山友關注。

玉管處表示，經現場勘查，倒塌的4棵冷杉都是粗大的枯木，雖然早已失去生機，但長年屹立在高山，過去並無明顯傾倒危險；沒想到近期連日大雨，加上強風不斷，枯木受到環境影響後終究不堪摧折，4棵巨木陸續從上坡滾落，交叉擠壓在步道上下方。

山友仍可透過翻越方式通行，但玉管處考量高山路段地形特殊，且倒木粗大、排列交錯，為避免山友通過時發生意外，接獲通報後立即啟動處理。

玉管處派出2名排雲山莊管理員兼保育巡查員，攜帶鏈鋸及相關裝備，冒著大雨趕赴現場。人員抵達後先確認地形、倒木方向及作業安全，再逐一切割巨木，將殘木搬離步道，並清除散落枝葉。

由於樹幹相當粗大，加上現場雨勢持續，切割、搬運及清理都比一般倒木更加困難。2名人員分2天冒雨持續作業，期間還必須補充鏈鋸油料及相關物資，終於在今天下午完成倒木清除，將切割後的木材移至步道旁，恢復登山路段通行安全。

玉管處也提醒，中央氣象署已發布沙德爾海上颱風警報，玉山山區已有局部豪雨或強降雨，為維護山友安全，即日起全面禁止入園活動，登山民眾應暫緩登山計畫，待海上颱風警報解除後，玉管處確認園區環境安全，再另行公告恢復入園時間。

玉山主峰大峭壁路段海拔超過3000公尺，4棵粗大冷杉近期因連日大雨、強風不堪摧折，同時倒塌橫跨步道。圖／玉管處提供
玉山主峰大峭壁路段海拔超過3000公尺，4棵粗大冷杉近期因連日大雨、強風不堪摧折，同時倒塌橫跨步道。圖／玉管處提供

玉管處人員連續2天冒雨處理倒木，將切割後的樹幹移至步道旁，並清除散枝落葉，恢復山友通行安全。圖／玉管處提供
玉管處人員連續2天冒雨處理倒木，將切割後的樹幹移至步道旁，並清除散枝落葉，恢復山友通行安全。圖／玉管處提供

玉管處保育巡查員冒雨攜帶鏈鋸進入玉山主峰大峭壁路段，逐一切割粗大冷杉倒木，搶通登山步道。圖／玉管處提供
玉管處保育巡查員冒雨攜帶鏈鋸進入玉山主峰大峭壁路段，逐一切割粗大冷杉倒木，搶通登山步道。圖／玉管處提供

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