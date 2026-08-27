南投48拍48小時極限賽 「@ALL」不再是群組噩夢竟成偏鄉救命暗號

「大家最怕在工作群組看到的@ALL，到了南投水里，卻可能成為救命訊號。」竹山青年翁于翔一人挑戰「南投48拍」短影音限時創作賽，抽中偏鄉醫療題目後，將嚴肅議題轉化為節奏明快的故事，從腳本、拍攝到剪輯幾乎一手包辦，歷經48小時極限創作，作品「@ALL」今天拿下首獎10萬元。

南投縣政府主辦「南投48拍」短影音限時創作賽，今天下午在經濟部中台灣創新園區決賽並頒獎，13組入圍隊伍歷經48小時不間斷創作，從抽題、腳本構思、實地拍攝到後製剪輯，在有限時間內完成作品，現場並播放優秀作品精華。縣府新聞及行政處長蔡明志主持頒獎，肯定參賽團隊以不同視角呈現南投風貌。

翁于翔是竹山人，目前從事自由接案與影像創作，曾就讀戲劇系。他說，這次抽中的題目是「偏鄉醫療」，如果直接處理，容易讓影片顯得沉重、節奏緩慢，因此決定融入旅遊元素當作「鉤子」，先吸引觀眾，再逐步帶出真正想傳達的醫療議題。

他將作品命名為「@ALL」，反轉工作群組中令人緊張的訊息。在水里偏鄉醫療資源有限、人力不足的情況下，救護車抵達前，每名民眾都可能成為救人的關鍵，「每個人都可以是救護人員」，就是作品想傳達的核心理念。

他說，48小時的時間壓力反而逼自己成長，「以前可能到現場才想鏡頭，但這次每個畫面、分鏡都必須事前想清楚。」即使一個人完成拍攝，也能迅速掌握現場節奏。

二獎「圓滿」由「來南投玩」團隊拍攝中寮青農龍眼產業故事；三獎「一站的距離」則由「中南孩」團隊以集集為題材。13組隊伍足跡遍及南投各鄉鎮市，主題涵蓋地方文化、青年返鄉、產業及社會福利等。

蔡明志表示，今年競賽總獎金提高至41萬元，首獎由去年的5萬元提高至10萬元，希望透過短影音讓更多人看見南投不同面貌，也盼南投未來成為全台重要的影像創作基地。

「南投48拍」決賽作品涵蓋偏鄉醫療、青農產業及地方觀光等題材，十三組創作者兵分多路走訪南投各鄉鎮市，用鏡頭捕捉地方故事。記者江良誠／攝影