中元普渡也「跨海」！南投受天宮4500組贊普 美加澳日信眾都來了

南投縣松柏嶺受天宮今天舉行中元普渡法會，延續清代古禮，地方信眾準備400擔傳統「飯擔」，今年贊普物資更達4500組，還有美國、加拿大、澳洲、日本、越南、中國及香港等地信眾跨海響應，其中3200組將於法會後轉贈社福機構、學校及弱勢家庭，讓傳統普渡化為公益行動。

受天宮是全台玄天上帝重要信仰中心，中元普渡已有悠久歷史，清代起由轄境六庄輪值主辦，隨行政區域演變，目前由六區七村輪值。2008年起，普渡整合至受天宮及周邊道路辦理，2021年再規劃為廟前及第二停車場兩大普渡區，逐步形成今日規模。

今年法會依循傳統古禮舉行，透過請聖、召請、誦經及「變食」等科儀，撫慰無主孤魂。廟前普渡區可見一擔擔傳統飯擔，呈現早期農村社會以米飯祈福、分享的樸實習俗，也讓現代中元祭祀保留古老文化印記。

值得注意的是，今年贊普規模不只來自在地，還有海外信眾響應，從美國、加拿大、澳洲到日本、越南、中國及香港，都有人跨海贊普，顯示松柏嶺受天宮的信仰影響力已跨越地域。

縣長許淑華擔任主祭，與受天宮主委陳登岳、名間鄉長陳翰立及縣議員林儒暘、張秀枝、蔡宗智、林憶如、簡千翔、吳棋楠等開香團拜，向好兄弟宣告「開桌」，隨後也前往第二停車場普渡場焚香致意，祈求全縣風調雨順、四時無災、合境平安。

許淑華表示，近期各地水災事件頻傳，盼上天庇佑台灣平安、南投風調雨順，也提醒民眾中元節期間平安出入、注意安全。

受天宮表示，今年4500組贊普品中，約3200份由信徒慷慨捐出，法會結束後將由廟方委員、信徒代表及各區長共同分送社福機構、學校及轄境弱勢家庭，讓傳統普渡不只照顧「好兄弟」，也把信仰中的慈悲化為實際行動，照顧有需要的鄉親。

縣長許淑華擔任松柏嶺受天宮中元普渡主祭，祈求南投風調雨順、四時無災、合境平安。圖／南投縣政府提供