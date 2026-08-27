中聯停產引發食用油恐慌？ 中市府連2日查緝8大經銷商結果出爐

中聯油脂停產後，全台每月食用油供應缺口高達4200公噸，適逢開學團膳及中秋糕餅旺季，民眾擔憂引發油價飆漲。經發局說明，台中市政府昨起連2天聯合稽查全市8家主要食用油經銷商，結果顯示，目前油價波動主因受上游折扣縮減影響，尚未發現惡意囤貨或哄抬價格情事。

經發局會同衛生局食安處、消保官，聯合查察西屯、北屯、大甲、潭子、東區及烏日等8處經銷商查察，經逐一比對進銷存資料、現場庫存、油品來源及進出貨價格。查核結果顯示，近期部分油品價格受上游供貨量減少及採購條件改變影響有所波動，經查8家業者未發現惡意囤貨或不當哄抬價格情形。

經發局指出，此次查察以販售18公升桶裝食用油的中盤經銷商為主，經逐一盤點，業者目前多改以美食家、益康、大成等品牌油炸專用油或大豆沙拉油支應市場。雖然近期因上游供貨減少、大量採購優惠取消，導致終端價格有所變動，但經核對進出貨憑證，目前並無規避、隱匿庫存或囤積居奇的情形。

針對目前食用油供應需求，經發局說明，市府日前已召開食用油品協調會議，協調大統益增產30%、長輝增產40%，並請台糖優先供應團膳業者，透過增加產能及優先調度等因應市場急迫需求。市府也將持續與供應端及相關業者保持聯繫，掌握實際供貨情形，盡力降低供需缺口對糕餅、團膳等在地業者的影響。

經發局強調，市府持續掌握食用油供需及價格變化，若查獲業者有聯合漲價或囤積等違法行為，將立即移送公平交易委員會或地檢署依法查辦。民眾若發現疑似囤貨居奇或不合理漲價，可撥法務部檢舉專線0800-007007。另經濟部為協助受中聯油脂供應影響的食品業者順利銜接新供應商，已透過「馬上辦服務中心」提供專責媒合窗口0800-280-280。

台中市政府聯合稽查食用油經銷商四通食材公司，未發現惡意囤貨或哄抬價格情事。圖／台中市政府提供

台中市政府聯合稽查食用油經銷商竹記公司，未發現惡意囤貨或哄抬價格情事。圖／台中市政府提供