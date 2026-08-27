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台中市府中元普度 黃國榮代盧秀燕感謝市府員工拚市政和為民服務

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府陽明市政大樓今天下午中元普度，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市政府陽明市政大樓今天下午中元普度，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影

台中市政府陽明市政大樓今天下午中元普度，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持；黃國榮表示，盧秀燕市長再3個多月將卸任，他感謝在場市府員工拚市政和為民服務，讓台中市連續8年被評鑑為最宜居且幸福城市。

陽明市政大樓今天下午普度，在該大樓辦公的市府各局處首長和員工到場，準備豐富食物，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持並獻花獻果。

黃國榮向在場市府員工說，感謝大家多年來為市政的努力，台中市連續8年被評鑑宜居且最幸福城市，市府員工功不可沒；他致詞時說，盧市長再3個多月將卸任，他代表盧市長感謝所有市府員工；黃國榮隨即向站在最前排局處首長說，最前排這些首長，有些人也將和盧市長與他一起同進退；教育局長蔣偉民事後和記者聊天時幽默說，他即將回家吃自己。

台中市政府陽明市政大樓今天下午中元普度，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市政府陽明市政大樓今天下午中元普度，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影

台中市 盧秀燕

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