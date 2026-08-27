聽新聞
0:00 / 0:00
台中市府中元普度 黃國榮代盧秀燕感謝市府員工拚市政和為民服務
台中市政府陽明市政大樓今天下午中元普度，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持；黃國榮表示，盧秀燕市長再3個多月將卸任，他感謝在場市府員工拚市政和為民服務，讓台中市連續8年被評鑑為最宜居且幸福城市。
陽明市政大樓今天下午普度，在該大樓辦公的市府各局處首長和員工到場，準備豐富食物，副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持並獻花獻果。
黃國榮向在場市府員工說，感謝大家多年來為市政的努力，台中市連續8年被評鑑宜居且最幸福城市，市府員工功不可沒；他致詞時說，盧市長再3個多月將卸任，他代表盧市長感謝所有市府員工；黃國榮隨即向站在最前排局處首長說，最前排這些首長，有些人也將和盧市長與他一起同進退；教育局長蔣偉民事後和記者聊天時幽默說，他即將回家吃自己。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。