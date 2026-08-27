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品牌搶進布局 台中餐飲市場6年增逾450億元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
台中市長盧秀燕（前排左一）與比利時台北辦事處馬徹處長等眾人共同行銷台中購物節。圖／台中市政府經濟發展局提供
台中市長盧秀燕（前排左一）與比利時台北辦事處馬徹處長等眾人共同行銷台中購物節。圖／台中市政府經濟發展局提供

台中市府經濟發展局統計，台中餐飲業銷售額自2019年約779億元成長至2025年1,233億元，6年間增加逾450億元、成長約58.1%；餐飲業家數也由1萬8,829家增至2萬3,360家，淨增4,531家、成長約24.1%，呈現「家數、產值」雙成長。

從餐飲業者持續進駐、大型品牌加碼投資，到演唱會、節慶及會展經濟帶動消費人潮，展現台中內需市場與服務業蓬勃發展動能。

經發局表示，餐飲市場成長並非單一因素帶動，而是人口、投資、交通建設、生活環境及城市活動長期累積、相互加乘的成果。自市長盧秀燕上任以來，市府持續完善重大交通及公共建設、優化投資環境與生活品質，從產業、交通到宜居環境多管齊下，提升城市吸引力。台中除連續8年獲媒體「幸福城市」相關評比肯定，《網路溫度計DailyView》針對今年上半年「移居」、「宜居」相關網路討論分析，台中更以破萬聲量居六都第一，展現城市宜居吸引力。

經發局指出，城市不僅要「留得住人」，更要「帶得動消費」。市府透過全年多元活動持續創造人流與商機，從大型演唱會帶動「演唱會經濟」、東勢新丁粄節、「瘋媽祖」宗教觀光，到物調券、台中鍋烤節、台中國際踩舞嘉年華、台中購物節、新社花海暨台中國際花毯節等，依不同季節、區域及客群打造城市亮點，帶動人潮走進商圈、市場、餐廳與旅宿，進一步將「活動人流」轉化為「消費金流」，讓城市行銷效益回饋在地產業。

蓬勃的消費市場也吸引大型餐飲品牌以實際投資布局台中。經發局指出，漢來美食（1268）旗下高端自助餐品牌「島語」今年7月進駐漢神洲際購物廣場，為品牌全台第4家分店、也是中台灣首店；台中店營業面積約500坪、規劃約300席，並設置戶外用餐空間「森之島」，業者預估年營收可達約4億元至4.5億元。

大型品牌持續選擇台中展店，反映業界看好台中人口規模、消費能力及市場發展潛力，也為餐飲市場注入更多投資動能。除在地消費與品牌投資，會展經濟更持續為台中導入外部人流。

經發局表示，台中國際會展中心自今年3月23日開幕以來，截至目前已吸引逾202萬人次參觀各項展覽，帶動約658億元商機。國內外參展商、採購商及參觀民眾所衍生的餐飲、住宿、購物、交通及觀光需求，也讓商務人流從展館延伸至城市各角落，進一步放大會展經濟的外溢效益。

從6年間餐飲業銷售額增加逾450億元、店家淨增逾4,500家，到大型品牌持續進駐，以及會展、演唱會與節慶經濟蓬勃發展，反映台中人口、建設、產業與消費市場相互帶動的城市發展動能。

經發局表示，未來市府將持續完善交通、公共建設、投資環境及生活品質，並透過會展、觀光與節慶活動擴大人流與消費，形成「宜居吸引人口、活動創造人流、人流帶動消費、消費吸引投資」的正向循環，讓經濟發展成果進一步挹注在地店家與產業，持續提升台中城市競爭力。

台中市長盧秀燕（右）與印度-台北協會前任會長葉達夫共同推廣台中鍋烤節美食。圖／台中市政府經濟發展局提供
台中市長盧秀燕（右）與印度-台北協會前任會長葉達夫共同推廣台中鍋烤節美食。圖／台中市政府經濟發展局提供

台中市長盧秀燕（右）與義大利經濟貿易文化推廣辦事處駐台代表龍博文一起行銷台中美食。圖／台中市政府經濟發展局提供
台中市長盧秀燕（右）與義大利經濟貿易文化推廣辦事處駐台代表龍博文一起行銷台中美食。圖／台中市政府經濟發展局提供

台中 餐飲 盧秀燕 餐飲業

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