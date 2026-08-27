品牌搶進布局 台中餐飲市場6年增逾450億元

台中市府經濟發展局統計，台中餐飲業銷售額自2019年約779億元成長至2025年1,233億元，6年間增加逾450億元、成長約58.1%；餐飲業家數也由1萬8,829家增至2萬3,360家，淨增4,531家、成長約24.1%，呈現「家數、產值」雙成長。

從餐飲業者持續進駐、大型品牌加碼投資，到演唱會、節慶及會展經濟帶動消費人潮，展現台中內需市場與服務業蓬勃發展動能。

經發局表示，餐飲市場成長並非單一因素帶動，而是人口、投資、交通建設、生活環境及城市活動長期累積、相互加乘的成果。自市長盧秀燕上任以來，市府持續完善重大交通及公共建設、優化投資環境與生活品質，從產業、交通到宜居環境多管齊下，提升城市吸引力。台中除連續8年獲媒體「幸福城市」相關評比肯定，《網路溫度計DailyView》針對今年上半年「移居」、「宜居」相關網路討論分析，台中更以破萬聲量居六都第一，展現城市宜居吸引力。

經發局指出，城市不僅要「留得住人」，更要「帶得動消費」。市府透過全年多元活動持續創造人流與商機，從大型演唱會帶動「演唱會經濟」、東勢新丁粄節、「瘋媽祖」宗教觀光，到物調券、台中鍋烤節、台中國際踩舞嘉年華、台中購物節、新社花海暨台中國際花毯節等，依不同季節、區域及客群打造城市亮點，帶動人潮走進商圈、市場、餐廳與旅宿，進一步將「活動人流」轉化為「消費金流」，讓城市行銷效益回饋在地產業。

蓬勃的消費市場也吸引大型餐飲品牌以實際投資布局台中。經發局指出，漢來美食（1268）旗下高端自助餐品牌「島語」今年7月進駐漢神洲際購物廣場，為品牌全台第4家分店、也是中台灣首店；台中店營業面積約500坪、規劃約300席，並設置戶外用餐空間「森之島」，業者預估年營收可達約4億元至4.5億元。

大型品牌持續選擇台中展店，反映業界看好台中人口規模、消費能力及市場發展潛力，也為餐飲市場注入更多投資動能。除在地消費與品牌投資，會展經濟更持續為台中導入外部人流。

經發局表示，台中國際會展中心自今年3月23日開幕以來，截至目前已吸引逾202萬人次參觀各項展覽，帶動約658億元商機。國內外參展商、採購商及參觀民眾所衍生的餐飲、住宿、購物、交通及觀光需求，也讓商務人流從展館延伸至城市各角落，進一步放大會展經濟的外溢效益。

從6年間餐飲業銷售額增加逾450億元、店家淨增逾4,500家，到大型品牌持續進駐，以及會展、演唱會與節慶經濟蓬勃發展，反映台中人口、建設、產業與消費市場相互帶動的城市發展動能。

經發局表示，未來市府將持續完善交通、公共建設、投資環境及生活品質，並透過會展、觀光與節慶活動擴大人流與消費，形成「宜居吸引人口、活動創造人流、人流帶動消費、消費吸引投資」的正向循環，讓經濟發展成果進一步挹注在地店家與產業，持續提升台中城市競爭力。

台中市長盧秀燕（右）與印度-台北協會前任會長葉達夫共同推廣台中鍋烤節美食。圖／台中市政府經濟發展局提供