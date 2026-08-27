台中北區這路口動線「太燒腦」！市府救交通左轉車跟著「彩色線」走

台中市北區中清路、太原路口標線「變色」了！交通局為改善該路口左轉動線複雜、太過燒腦，易讓駕駛人產生辨識疑慮，畫設左彎車道彩色導引標線，透過視覺色彩引導協助駕駛人提前確認行駛路徑，有效解決「切錯車道」或「猶豫變道」安全隱憂，提升整體通行效率。

交通局長葉昭甫表示，該路口為台中市區重要幹道，車流量大，路口幾何形狀與車道配置特殊，左轉車輛在通過路口時，常易產生猶豫或偏離車道的情況。經實地審視車流順暢度與安全性，優化左彎車道，特別畫設彩色標線，提供清晰視覺指引，改善路口交織衝突，能減少擦撞風險，優化車流順暢。

交通局表示，路口是不同方向車流交會最頻繁的區域，尤其在尖峰時段更易形成交織情況；目前除了運用紅綠燈管制車流，運用彩色標線等交通工程手段，讓駕駛人「看得懂、走得對」，從道路環境降低可能發生的風險。

交通局強調，路口是不同方向車流行進最頻繁的區域，尤其尖峰時段更易發生危險。目前除了透過，手段，能更符合用路人的直覺習慣。

交通局也特別提醒，請用路人行經中清路一段與太原路口時，應留意路面色彩引導，依序駛入正確車道並遵循號誌行駛。未來市府將持續檢視全市各路段，以「安全、清楚、順暢」為目標，打造更友善的交通路網。

交通局提醒，駕駛人行經該路口，請留意路面色彩導引與標線指示，依序駛入正確車道並遵循號誌行駛。交通局持續以「安全、清楚、順暢」為目標，從使用者角度檢視道路環境，逐步升級各項交通設施，打造更友善、更安全的道路交通環境。