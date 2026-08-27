日本藝術家草間彌生辭世！員林火車站「圓點高跟鞋」成經典

日本藝術家草間彌生因病逝世，台鐵員林火車站前廣場展示的藝術品高跟鞋，象徵少女踩著鮮豔高跟鞋從車站出發，則是草間彌生在台灣唯一一件火車站展示的公共藝術品。

彰化員林鐵路高架化工程在民國103年11月完工，工程範圍北起員林鎮北勢路平交道北方約930公尺，南至員林大排北方約100公尺處，全長3.98公里，高架通車後，鐵路沿線3處平交道、4處地下道等都消除，台鐵員林火車站也成為高架車站。

當時為慶祝員林鐵路高架化工程完工，台鐵在員林火車站內外新增公共藝術作品，其中位在站前廣場的藝術作品「我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友」即為草間彌生創作，作品公開亮相時，草間彌生雖未到場，不過作品上留有草間彌生的簽名。

104年8月，這件「我踩著高跟鞋出發，去見我的男朋友」公開亮相，作品高2.5公尺、直徑約4公尺，運用草間彌生最經典的圓點元素設計高跟鞋及上方花朵，希望表達女孩在車站等待情人的雀躍心情，呈現出戀愛時最浪漫的場景，搭配員林當地美麗花田景緻，也成為遊客來到員林火車站時的打卡景點。

記者上午前往員林火車站，詢問搭車民眾對藝術作品「高跟鞋」的看法；有民眾說，不知站前藝術品是草間彌生的作品；也有民眾指出，草間彌生的「高跟鞋」因造型特殊，已經成為員林火車站的站前地標，也成為車站特色之一。