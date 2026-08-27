台中忘憂谷堤頂自行車道將拓寬 地方民代爭取10月底完工保障

外埔忘憂谷堤頂自行車道經常吸引許多車友前往騎乘、欣賞美景，但因堤頂南側農田林立，農民耕作時大型農機具必須穿越堤頂，導致路寬不足、人車爭道，擦撞險象環生；經地方民代積極爭取，台中市觀旅局編列425萬元經費進行拓寬工程，已於日前開工，預計今年10月底可全部完工。

台中市議員候選人吳中源表示，過去多次前往現場會勘，發現農機具行駛在堤頂上僅剩不到1公尺的路寬，若同時有農機具與民眾騎車經過，極易發生車禍，因此向觀旅局爭取425萬元經費，針對堤頂6至6.4公里處路段向外拓寬1公尺，希望讓大型農機具與車友皆能安全通行。

當地農友李謀賓指出，許多農民的田地都在河堤南側，每逢整地與收割時，大型農機具必須由北側爬上堤頂，行駛至6.4公里處再下堤；由於過去路寬狹窄，常與騎車民眾發生擦撞或在堤頂互相謾罵，造成極大困擾。他特別感謝吳中源積極奔走爭取經費拓寬道路，讓農民往後開農機具出入不再擔驚受怕。

吳中源回憶，過去西側農民也曾反映過類似問題，當時趁著自行車道施工即時變更設計解決；去年則換成東側耕作農民集體反映，因農機具越買越大，現有空間已不敷使用，為兼顧農民耕作與車友安全，經多次會勘並感謝觀光局支持，工程完工後將能提供雙方一條安全舒適的道路。

台中市觀旅局技正朱祐賢說，忘憂谷堤頂自行車道拓寬工程範圍介於6至6.4公里，長度約400公尺，路寬將向外拓寬1公尺，使整體寬度從原本的2.7公尺擴增為3.7公尺，總工程經費425萬元；施作項目包含道路拓寬、欄杆移設及標線劃設，期盼完工後能有效改善交通瓶頸，提供車友與農友更安全的行車環境。

外埔忘憂谷堤頂自行車道吸引許多車友前往騎乘賞景，但因路寬不足，擦撞險象環生，台中市觀旅局編列經費進行拓寬工程。圖／吳中源提供

外埔忘憂谷堤頂自行車道吸引許多車友前往騎乘賞景，但因路寬不足，擦撞險象環生，台中市觀旅局編列經費進行拓寬工程。圖／吳中源提供