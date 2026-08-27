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駕駛「42秒被開13張罰單」 中市警：持續違規行為「請示中央開罰依據」

中央社／ 台中27日電

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹今天指出，有民眾駕車42秒被開13張違規罰單開罰比例是否過當。警察局長吳敬田表示，跨越雙黃線，持續違規行為，將請示中央開罰依據。

江和樹今天在台中市議會警消環衛業務質詢指出，接獲民眾陳情，7月30日上午11時44分，駕車行經霧峰區錦州路、美群路、峰堤路約800公尺距離，因違規42秒被開了13張罰單，20天後收到罰單才知道違規。

江和樹說，罰單照片中可見，行經路段為8米寬的雙向車道，車輛有跨越雙黃線，部分路段路旁有停車或是因閃避機車。

警察局長吳敬田表示，檢視檢舉畫面，因車主跨越雙黃線，有持續違規行為。依據道路交通管理處罰條例7-1條第3項，超過6分鐘或是超越另一個路口可連續開單。對於路口與巷口上條文用字的認定，以及42秒鐘開了13張罰單，將請示警政署，開罰依據以及是否違反比例原則。

警察局補充說明，13張罰單中，有6張未打方向燈，7張跨越雙黃線，依據裁罰細則若因不得已狀況違規，將開罰改為勸導。

罰單 開罰 江和樹

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