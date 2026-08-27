大里堆置垃圾逾47萬噸　中市府：焚化爐量能提升一周可多處理千噸

台中大里垃圾掩埋場堆置垃圾，目前已經超過47萬公噸，多名議員質疑市府只會打包拖延，沒辦法實質解決垃圾山問題。環保局表示，今年5月底調升高熱值廢棄物處理費後，焚化爐量能提升，一周可以多處理約1000公噸一般廢棄物，也會分出量能去化大里堆置垃圾。

台中市議會今天進行警消環衛業務質詢，民進黨議員曾朝榮表示，台中市目前垃圾問題「舊的沒解決、新的一個接一個」，大里垃圾山還堆在那邊，又接連爆出太空包出包、清潔隊員將汙水倒入下水道等事件，最主要的原因就是文山焚化爐改建案延宕多年。

曾朝榮認為，文山焚化爐改建案若是8年前就開始施作，現在已經營運了，但盧市府延宕再延宕、預算追加再追加，要等到2030年才能改建完成投入營運，從現在開始算還有4年，市府在這4年空窗期，該如何處理無法去化的廢棄物？

民進黨議員張芬郁指出，大里垃圾掩埋場的堆置垃圾量，去年9月是38萬噸，今年3月已經增加到45萬噸，昨天則是47.6萬噸，這還不包含市府以太空包打包的超過7000噸垃圾；這麼多的垃圾堆在大里，也造成嚴重的空氣問題，民眾經過都要摀著鼻子。

環保局長吳盛忠答詢表示，市府今年5月28日宣布調漲垃圾處理費，尤其是新增高熱值廢棄物的處理費，這類廢棄物就較少進入焚化爐，目前焚化爐的去化量能約增加6%，且9月SRF會開始運轉，一周可以多處理約1000公噸垃圾，能減緩大里掩埋場垃圾增加的速度。

吳盛忠解釋，高熱值廢棄物一般而言大多是事業廢棄物，根據廢棄物清理法，公家的焚化爐優先處理一般廢棄物，有餘量才處理事業廢棄物；至於掩埋場的氣味，他已經要求同仁不要噴化學藥品，改噴天然植物萃取除臭，會繼續改進，減少異味。