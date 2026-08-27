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影／名間焚化爐選址遇石虎現蹤 自救會喊停鑽、縣府：四季調查再判斷

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長參選選人温世政（右三）聲援名間反焚化爐行動，要求縣府停止鑽探，重新檢視垃圾處理與生態保育問題。圖／自救會提供
南投縣長參選選人温世政（右三）聲援名間反焚化爐行動，要求縣府停止鑽探，重新檢視垃圾處理與生態保育問題。圖／自救會提供

南投名間鄉反焚化爐自救會在焚化廠預定地架設紅外線相機，7月29日及8月19日兩度拍到石虎。自救會今天公布影像，要求縣府暫停鑽探及開發；環保局則表示，目前無法確認影像資訊正確性，後續將以正式生態調查結果為準。

自救會指出，7月19日在7.5公頃焚化廠預定基地架設紅外線自動相機，隨後兩度拍到石虎，顯示這片土地並非單純待開發土地，而是石虎活動及移動區域。自救會擔心，未來施工及營運後大量工程車、垃圾車進出，可能造成棲地破碎，增加石虎穿越道路遭路殺的風險。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠說，預定地既已出現石虎，就應詳細評估開發影響。他並質疑環保局將焚化廠聯外道路拓寬計畫獨立處理，認為若拓寬主要是因應焚化廠車流，就應納入開發計畫，一併接受環評審查。

名間鄉長陳翰立表示，名間有茶園、農業及居民生活，如今又出現石虎活動的新證據，縣府應重新檢視選址，而非沿原程序繼續推進。他說，焚化廠若設置，每日工程車及垃圾車進出，影響將擴及道路、環境、農業及地方發展。

南投縣長候選人温世政到場聲援，要求縣府停止鑽探，重新檢視垃圾處理、生態保育、農地、水源安全及茶農生計。他認為垃圾處理不應只有興建焚化爐一個答案，5000萬元調查經費也應審慎使用。

自救會則提出3項訴求，包括暫停鑽探及監測井作業、呼籲農業部評估劃設石虎保護區，以及優先生態調查、避免施工干擾生物。

環保局表示，目前預定廠址將進行地質調查、地下水監測，完成地質鑽探後，再進行四季生態調查。至於自救會提出的石虎影像，目前無法確認資訊正確性，廠址周邊是否確有石虎蹤跡，將以正式生態調查資料為準。

環保局指出，若未來調查確實發現石虎，將採取迴避、縮小、減輕及補償等方式，降低焚化廠開發對石虎造成的影響。

名間鄉反焚化爐自救會公布紅外線自動相機影像，指7月29日及8月19日在焚化爐預定地拍到石虎，要求縣府暫停鑽探作業。圖／自救會提供
名間鄉反焚化爐自救會公布紅外線自動相機影像，指7月29日及8月19日在焚化爐預定地拍到石虎，要求縣府暫停鑽探作業。圖／自救會提供

名間鄉反焚化爐自救會今天在預定地召開記者會，居民及環保團體高舉「守護生態棲地」等標語，要求停止鑽探。圖／自救會提供
名間鄉反焚化爐自救會今天在預定地召開記者會，居民及環保團體高舉「守護生態棲地」等標語，要求停止鑽探。圖／自救會提供

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